Экс-сотрудник Facebook: заниматься безопасностью выборов 2018 года уже поздно

Последние сообщения о том, что платформа Facebook удалила сотни страниц, связанных с распространением дезинформации, а в Microsoft якобы зафиксировали попытки кибератак, показывают, что заниматься обеспечением безопасности американских выборов 2018 года уже поздно, считает бывший глава Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос. По его мнению, пишет The Hill, обеспокоиться стоит уже следующими выборами, которые пройдут в 2020 году.

Бывший глава Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос заявил, что «уже слишком поздно» заниматься обеспечением защиты грядущих в США в 2018 году выборов от чужеродного влияния, пишет The Hill. По его мнению, сейчас стоит сконцентрироваться уже на выборах 2020 года.

Таким образом экс-сотрудник Facebook отреагировал на заявления руководителей платформы о том, что там удалили сотни страниц, которые использовались для распространения дезинформации. В Microsoft также заявили, будто распознали хакерскую атаку в адрес сервисов американских консерваторов, напоминает издание.

«Эти разоблачения свидетельствуют о том, что Россию сдержать не удалось, а Иран идёт по её стопам. Это подчёркивает отрезвляющий факт: противники США считают, что атаковать американскую демократию, используя американские технологии и свободы, которыми мы дорожим, по-прежнему безопасно и эффективно», — приводит издание слова Стэймоса.

Он призвал конгресс установить законодательные нормы для дезинформации. По его мнению, правительство должно чётко обозначить, кто отвечает за вопросы кибербезопасности. Также он призвал отдельные штаты укреплять свою инфраструктуру, связанную с избирательным процессом, и заявил, что американцы сами должны требовать, чтобы все нарушения и атаки становились предметом расследования.

«Атаки против американского политического дискурса проводятся с целью подорвать доверие граждан, создать хаос и нанести ущерб легитимности американского правительства», — написал Стэймос.

Как напоминает The Hill, рассмотреть предложения Стэймоса и других представителей этой сферы в сенате смогут на заседании комитета по разведке, которое пройдёт 5 сентября. Перед конгрессменами будут выступать высокопоставленные представители Facebook, Twitter и Google.