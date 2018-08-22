CNN: социальные сети удаляют аккаунты, связанные с «пропагандой» России и Ирана

Соцсети Facebook и Twitter заблокировали сотни страниц, учётных записей и групп, связанных с «кампаниями по распространению дезинформации», ведущимися Россией и Ираном, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, в этом деле особенно любопытно то обстоятельство, что теперь в подобных операциях уличили и Иран, поскольку это показывает, что российские «приёмы» берут на вооружение другие страны.

Facebook заявила, что удалила более 650 страниц, учётных записей и групп, которые, по данным компании, были задействованы в кампаниях по распространению дезинформации, связанных с Ираном и Россией. Социальная сеть-гигант обнаружила данные страницы после того, как об их существовании её уведомила компания FireEye, занимающаяся обеспечением информационной безопасности. В свою очередь, Twitter заявила, что заблокировала почти 300 аккаунтов, связанных, по некоторым данным, с Ираном.



А с нами на связь сейчас выходит наш корреспондент по финансовым, деловым и технологическим темам Сэмюел Бёрк. Сэмюел, приятно вас видеть. Получается, Facebook и Twitter теперь активно борются с масштабными кампаниями по распространению дезинформации — и, что интересно, тут замешана не только Россия.



СЭМЮЕЛ БЁРК, корреспондент CNN по деловым и технологическим темам: Именно так — в деле, как мы видели, фигурируют и аккаунты, связанные, по мнению аналитиков, с Ираном.



Давайте я сейчас выведу на экран информацию, чтобы был понятен масштаб вопроса, Кристи — ведь масштаб тут огромный: речь идёт не об одной Facebook, а о Facebook вместе с Instagram; речь идёт о более чем 600 страницах, группах и учётных записях, связанных с Россией и Ираном, и у некоторых из них было более миллиона подписчиков. А ещё ведь была и сеть Twitter, удалившая почти 300 аккаунтов, которые, по словам представителей компании, также были связаны с Ираном.



Всё это очень любопытно, если подумать о том, что мы с некоторых пор включаем в понятие «кибератака» — раньше мы понимали её как своего рода «бум», вроде такого, который можно услышать на настоящей, физической войне, однако в этой войне более эффективным часто оказывается «кап-кап».



И я хотел бы ещё раз подчеркнуть масштаб проблемы — ведь в случае с Ираном удалённые учётные записи могли быть связаны, по данным соцсетей и аналитиков, с иранским Press TV. Если посмотреть, на насколько широкую аудиторию были рассчитаны эти учётные записи, оказывается, что речь шла не только о США; по всей видимости, считать эту кампанию чем-то созданным специально под выборы в конгресс было бы заблуждением. Речь идёт о разнообразной пропаганде, направленной, к примеру, и на Великобританию, и, разумеется, на США, и на Латинскую Америку, и на Ближний Восток.



Вы только вдумайтесь — по всей видимости, некоторые страны теперь берут на вооружение российские приёмчики и пытаются понять, насколько эффективными они окажутся в пропаганде более широкого профиля. И я говорю «пропаганда» по той причине, что, по словам аналитиков, на этих страницах публиковались не только вещи, касающиеся США — там распространялась, так сказать, более масштабная политическая «линия» Ирана по всему миру: выступления против Саудовской Аравии, против Израиля… Так что речь шла о популяризации более широкой политической повестки через социальные сети в большом количестве регионов.



Ну вот вы всё нам и объяснили: производство дезинформации — это и в самом деле кампания глобальных масштабов. С нами с прямым эфиром был, как и всегда, Сэмюел Бёрк. Спасибо!



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.