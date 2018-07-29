Fox News: соцсети притесняют американских консерваторов

Американские интернет-ресурсы без каких-либо угрызений совести применяют цензуру в отношении людей, выражающих консервативные мнения, сообщает Fox News. По данным канала, под удар попали и видные деятели Республиканской партии, которых скрыто заблокировали в «Твиттере», и известный журналист Алекс Джонс, несколько роликов которого удалил YouTube.

Высокотехнологичная индустрия когда-то позиционировала себя оплотом свободы слова и центральным её элементом была свобода. Но, как известно, это больше не так, и репутация таких компаний давно мертва.

В результате нового расследования Vice News выяснилось, что аккаунты консерваторов в Twitter скрыто блокируются. А YouTube, которым владеет Google, недавно удалил несколько роликов исключительно за политические взгляды, которые в них выражались — и произошло такое не впервые, это уже обычная практика.

Бретт Ларсон — ведущий нашей программы Headlines 24/7, и он для нас расскажет поподробнее об этих сюжетах. Привет, Бретт!

БРЕТТ ЛАРСОН, ведущий Fox News: Привет, Такер, приятно тебя видеть!

Сегодня гиганту социальных сетей Facebook досталась настоящая боксёрская двойка из проблем. Началось всё в среду с не оправдавшей ожидания зрителей телеконференции, посвящённой финансовой деятельности компании. В Facebook признали, что из-за опасений по поводу защиты личных данных пользователей и введённых Европейским союзом новых законов, регламентирующих обращение с такими личными данными, компания потеряла несколько миллионов пользователей, а также — что хуже — способность таргетировать рекламу с такой же точностью, с какой это можно было делать всего несколько месяцев назад.

А если ещё и припомнить со всё ещё кипящей озабоченностью местных, американских пользователей соцсети после скандала с Cambridge Analytica, то становится понятно, что карточный домик разрушил ветер, и сдул он, точнее говоря, 100 миллиардов долларов только за сегодня. Больше того, падение курса акций компании стало самым крупным таким падением за всю историю американского фондового рынка: Facebook закрылся снижением на 19%, оказавшись на самой низкой точке за почти трёхмесячный период.

А немного севернее на полуострове, в городе Сан-Франциско, с нехорошими новостями пришлось справляться и Twitter. Как сообщает Vice News, что компания вот уже некоторое время скрыто блокирует аккаунты видных представителей республиканцев. По сути это значит, что при поиске таких пользователей, как конгрессмен Джим Джордан или председатель национального комитета Республиканской партии Ронда Макдэниел, социальная сеть не «дописывала» их имена автоматически, из-за чего у них был сильно ограничен охват пользователей.

Twitter быстро исправила эту проблему и заявила, что упомянутые пользователи по ошибке попали в ловушку, расставленную компанией для «троллей» в попытке исправить проблемы с манерой общения на этом ресурсе посредством улучшения, как принято говорить в Twitter, «жизнеспособности дискуссии», дабы сократить распространённость приёмов в стиле троллинга.

А YouTube удалил три ролика с канала издания Алекса Джонса Infowars, сославшись на то, что они не соответствуют стандартам сообщества. В одном из удалённых роликов якобы было показано, как мужчина толкает ребёнка, а тот падает на землю. В Infowars утверждают, что ролики можно было бы просто снабдить пометкой «только для взрослых».

Впрочем, у YouTube не складываются отношения с Infowars на протяжении всего нынешнего года — ранее в этом году компания наказала издание после того, как руководитель Алекс Джонс предположил, что дети, пережившие массовый расстрел в школе в городе Паркленд, во время своих публичных появлений читают заранее написанный для них текст.

Социальные сети уже давно бьются над автоматизацией процесса модерации бесед, блокировки агрессоров и удаления новостных фейков, и результаты этой работы не всегда оказываются полезными для некоторых людей, выражающих консервативные мнения. Такер?

Да, всё так. С нами был Бретт Ларсон. Большое спасибо!

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.