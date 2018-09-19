Newsweek: США смогут задушить Россию санкциями, если захотят

Несмотря на то что Владимир Путин заявляет, что Россия переживёт любые попытки Запада уничтожить её, данные утверждения российского лидера подвергнутся серьёзным испытаниям, когда США приступят к реализации самых суровых на сегодня экономических санкций, пишет Newsweek. Вашингтон при желании сможет задушить российскую экономику, вопрос лишь том, соответствуют ли последствия от такого удушения истинным интересам Америки, отмечает издание.

Владимир Путин говорит, что Россия переживёт любые попытки Запада уничтожить её. Однако, как пишет Newsweek, эти утверждения российского лидера подвергнутся серьёзным испытаниям в предстоящие месяцы, если американское правительство выполнит свои обещания и приступит к практической реализации самых суровых на сегодня экономических санкций из числа введённых против России.

Издание отмечает, что на встрече в Хельсинки Трамп выразил доверие Путину, который отрицает факты российского вмешательства в выборы, и не поверил единодушным заключениям собственных разведслужб. Но поскольку и конгресс, и президентская администрация почти полностью поддержали более жёсткую линию в отношении России, Трамп был вынужден учесть преобладающие во власти настроения.

Те меры, которые рассматривает конгресс и которые нашли отражение в законе «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», направлены на сдерживание дальнейшего вмешательства России в выборы посредством эффективной изоляции страны от мировой экономики. Среди предлагаемых мер — отстранение российских банков от рынков капитала, заморозка зарубежных приобретений российских нефтяных и газовых компаний, а также закрытие российских бот-сетей и тех компаний, которые их размещают. Кроме того, будет проведено расследование личного состояния Путина и представителей российской элиты.

По мнению одного из многих республиканских сторонников законопроекта Боба Коркера, этот закон должен нанести больше ущерба России, чем «тактическое ядерное оружие».

«Сейчас мы вступаем в другой этап. Изначально цель заключалась в том, чтобы показать, насколько прочно российская экономика привязана к мировой экономике, но не в её изоляции. Замысел состоял в том, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России на Украине. Но прошло четыре года, и политический климат в Вашингтоне претерпел изменения. После хакерских атак в 2016 году преобладает настрой на то, чтобы как можно сильнее покарать Россию и до отказа закрутить гайки», — приводит издание слова одного из высокопоставленных руководителей из администрации Обамы, участвовавшего в разработке санкций против Москвы в период с 2014-го по 2016 год.

Свои действия конгресс осуществляет параллельно третьему пакету санкций, введённых 22 августа Министерством финансов и Госдепартаментом в ответ на попытку отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и ещё троих человек. По сути дела, Соединённые Штаты готовы назвать Россию спонсором терроризма с применением химического оружия — наряду с Северной Кореей и Ираном. В результате этого Россия не сможет получать высокотехнологичную продукцию из США, такую как сверхбыстрые компьютеры, современное оборудование для разведки и добычи нефти, а также лазеры. Эта мера имеет целью нанести удар по российской экономике, причём по самому уязвимому её месту, каким является нефтедобыча и производство вооружений.

Но и это ещё не всё. Конгресс и Министерство финансов рассматривают дополнительные меры, включая санкции против российских внутренних и международных государственных облигаций, треть которых принадлежит иностранным инвесторам, а также полномасштабное расследование тех средств, которые российские чиновники хранят за рубежом. Затем последует более обширная заморозка активов и запреты на выдачу виз, которые уже действуют в отношении окружения Путина в рамках ранее введённых санкций.

Автор материала подчёркивает, что пока непонятно, как на это будут реагировать Путин и граждане России. Российский президент в ответ на санкции обвиняет внешних врагов, заявляя, что это они виноваты в спаде экономики. Эту концепцию продвигают внутри страны российские средства массовой информации, которые почти полностью находятся под властью Кремля. Контролируемые Кремлём СМИ относятся к экономическим карательным мерам пренебрежительно, называя их неэффективными, и заявляют, что санкции наносят больше вреда не России, а самому Западу.

«Хотя Кремль всячески принижает эффект санкций, Вашингтон при желании несомненно сможет задушить российскую экономику, сказал чиновник из администрации Обамы. Вопрос в том, соответствуют ли последствия от такого удушения истинным интересам Америки», — заключает Newsweek.