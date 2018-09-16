ERR: контрабанда в Нарве «запахла» сыром и сменила направление

Если раньше «теневые перевозчики» в основном доставляли в Нарву табачную продукцию и топливо из соседнего Ивангорода, то сейчас «подпольное трансграничное сотрудничество» поменяло направление, сообщает ERR. Теперь через границу везут запрещённые в России «санкционные» продукты — в основном сыр. И таможенные ограничения с обеих сторон этому не мешают, поскольку курьеры списывают весь товар на «личные потребности».

Там, где есть граница, всегда есть и теневой бизнес. Несколько лет назад, до введения ограничений со стороны Эстонии, в Нарве был налажен активный трафик табачной продукции и топлива из соседнего Ивангорода. Сейчас подпольное трансграничное сотрудничество поменяло направление: в Ивангород из Нарвы везут запрещённые в России продукты — в основном сыр.

Несколько сотен человек по несколько раз на дню пересекают границу с гружёнными сыром и другими продуктами сумками. Для большинства из них это единственная возможность заработать хоть какие-то деньги, так как практически все участники этого бизнеса — безработные.

ИВАН, перевозчик: Ну, просто от жизни такой ношу. Потому что просто у меня сейчас нету работы. А это организованно здесь. Мне 46 лет, и как бы очень тяжело найти работу. Я звоню — говорят, в 46 лет мы не берём вас на работу... Ходим в Ивангород постоянно, каждый день, чтобы заработать хоть какую-то копейку. В основном носят сыр и тапочки, шмотки. Всё что угодно носят.

Перенос товара в Ивангород из Нарвы — это хорошо налаженный бизнес, в котором задействовано несколько групп поставщиков товара. В ближайших к границе дворах и на парковках Нарвы часто можно заметить различные микроавтобусы и группы людей, пакующие сыр и мясную продукцию по сумкам. А затем они парами или поодиночке идут на пограничный пункт. У эстонской таможенной службы претензий к таким курьерам нет, так как они не нарушают законов республики.

НИКОЛАЙ ВОРОНИН, главный инспектор Нарвского таможенного поста: В принципе, люди, переносящие сыр по направлению из Эстонии в Россию, никакого закона не нарушают. То есть этот товар не подлежит декларированию, если он весит меньше тысячи килограммов и стоит меньше тысячи евро, — и, в принципе, это законно выносить. Также этот товар не относится ни под какие ограничения или запреты.

В Ивангороде нарвских курьеров встречает российский участник этой бизнес-схемы, который складирует поступивший товар, а затем поставляет его по небольшим магазинчикам в Санкт-Петербурге. Спрос на «санкционку» там весьма большой.

У российской таможни тоже нет особых претензий к курьерам, так как по законам этой страны можно вносить до пяти килограммов товара. Но иногда, как рассказал наш собеседник, приходится писать объяснительные.

ИВАН: Они как бы заставляют нас писать объяснительные — очень сильно, каждый раз. Объясняем, что несём тёте, дяде там в Ивангород… Ну, то есть врём, постоянно врём. России врём.

Если у российской таможни претензий нет, то Россельхознадзор претензии имеет. Но опять же, не к курьерам из Нарвы, а к местным бизнесменам. И последнее время всё чаще можно увидеть в местных новостях Ленобласти сообщения о том, что в Ивангороде обнаружен склад санкционной продукции, которая потом уничтожается. Например, 5 сентября Россельхознадзор отправил в печь более 400 килограммов эстонского сыра, которые обнаружили недалеко от погранпункта в Ивангороде. Этот объём продукции нарвские курьеры проносят практически за один раз.

НИКОЛАЙ ВОРОНИН: Я думаю, что количество людей, которые заняты в этом бизнесе, может исчисляться сотнями. И если взять в среднем, что каждый человек приносит порядка пяти килограммов, — то эти количества могут достигать и полутонны, и тонны...

По разным данным, за одну ходку курьерам платят от двух до семи евро. Многие ходят по несколько раз, меняя пограничные пункты, чтобы не примелькаться. Несут через пункты Нарва-1 и Нарва-2. И пока есть контрсанкции со стороны России, то этот поток товара, видимо, не прекратится.

Ну а эстонской таможне, в свою очередь, доставляют головную боль попытки жителей нелегально перенести из России в Эстонию фреон R-134А, запрещённый в Европейском союзе из-за токсичности.

Сергей Степанов, Артемий Фомин и Александр Красноумов специально для «Кофе+» из Нарвы.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2018 года.