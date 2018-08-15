Yle: торговлю финской санкционкой в России превратили в прибыльный бизнес

Несмотря на действующие уже несколько лет санкции, в Санкт-Петербурге без особого труда можно найти финскую санкционку, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, в городе на Неве, по сути, возникла новая торговая отрасль по торговле санкционными продуктами, доставляемыми под заказ владельцами магазинов или специальными «килобабушками», ездящими в Финляндию за различными товарами.

В Санкт-Петербурге, несмотря на действующие уже несколько лет санкции, можно повсюду увидеть рекламу финской продукции. В крупных петербургских супермаркетах под финские товары зачастую отводят отдельные полки. В остальных российских городах ситуация иная — там финские товары днём с огнём не сыщешь, пишет Yle.

«Мы обычно покупаем кофе. Финский кофе на вкус лучше, чем тот, что продаётся у нас», — отметила Галина Зимина, которая время от времени и сама ездит в Финляндию за покупками. В любви к финским продуктам признается и Ирина Васильева.

«Качество лучше, особенно если речь идёт о мясных полуфабрикатах, сырах и масле», — признала она.

В то же время Ирина предпочитает покупать эти товары непосредственно в Финляндии, так как в Санкт-Петербурге с этим связаны некоторые сложности. «Магазины, где эти товары можно купить, расположены далеко от моего дома, а специально только ради финской колбасы я туда не поеду», — с улыбкой сообщила Ирина.

Кроме того, в северной столице есть немало магазинчиков, торгующих «санкционкой». Как правило это небольшие лавочки, расположенные на некотором удалении от центра. Эти магазины также принимают заказы. Владелец раз в неделю ездит в Финляндию, чтобы привезти под заказ сыр, кофе и моющие средства для своих клиентов. Если заказать товар не удаётся, то можно воспользоваться услугами «килобабушки» — женщины, которая за дополнительную плату провезёт через границу разрешённые пять килограмм «вожделенной санкционки».

Однако торговцы иногда используют финский знак качества в мошеннических целях. Так, в разных районах Петербурга время от времени проводят ярмарки-распродажи, где якобы продают финские товары, такие, как одежду и обувь. Внимательный покупатель, однако, без труда поймёт, что ему предлагают товар, изготовленный в Китае или Турции. Тем не менее, вещи всё равно находят своих покупателей, подводит итог Yle.