Hürriyet: ударила по шашлычку — турчанка прибавила 7 кило за 23 минуты, съев 255 шиш-кебабов

21-летняя турецкая студентка весом 40 кг поправилась на 7 кг после участия в ресторанном конкурсе в Анталии, передаёт Hürriyet. Как сообщается, девушка съела 255 шиш-кебабов за 23 минуты. Наградой за победу в конкурсе стал смартфон и право бесплатного посещения ресторана в течение 5 месяцев.

21-летняя турчанка поправилась на 7 кг за 23 минуты, съев 255 шиш-кебабов во время ресторанного конкурса, сообщает Hürriyet. Как сообщается, студентка университета по имени Джерен Йилмаз одержала победу в состязании, устроенном одним из ресторанов в Анталии.

Девушка съела 255 шиш-кебабов с салатом и хлебом, запив всё это двумя стаканами воды. Как передаёт издание, до начала конкурса вес участницы составлял 40 кг, а по его завершении равнялся 47 кг. В награду за победу в конкурсе Джерен получила смартфон и право бесплатно посещать ресторан в течение следующих пяти месяцев.

«Вначале я боялась, что мой живот разорвёт. В скором времени я планирую побить свой рекорд», — заявила победительница. При этом владелец ресторана Ильяс Демир рассказал, что был удивлён победой девушки: «Никто не думал, что у неё есть шанс, но я предсказал, что она выиграет, когда она начала есть так, как будто она никогда в жизни не ела». По его словам, для участия в конкурсе люди съезжаются в Анталию из разных уголков страны. Тот, кто съест 400 кебабов, получит электромотоцикл, обещает владелец заведения.