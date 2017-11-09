Fortune спросил у россиян, что они думают о Трампе спустя год после выборов Журнал Fortune решил поинтересоваться у россиян, которые год назад возлагали большие надежды на тогда ещё новоизбранного президента США, что они думают о Дональде Трампе сейчас. Как выяснило издание, жители России больше не верят в то, что у американского лидера есть силы претворить в жизнь идею о налаживании отношений с Москвой. 9 ноября 2017 Fortune

Fortune: Россия стала новым интернет-провайдером для Северной Кореи Россия предоставила Северной Корее вторую линию интернет-соединения в дополнение к уже существующей китайской, сообщает Fortune. Новый провайдер начинает свою работу в период обострения отношений с США и должен укрепить северокорейскую систему на случай иностранных кибератак. 3 октября 2017 Fortune

Fortune: россияне любят Трампа больше, чем соотечественники Дональд Трамп значительно популярнее в России, чем в США, пишет американский журнал Fortune. По данным издания, соцопросы показали, что более 70% россиян считают американского президента хорошим или хотя бы «средним» для своей страны лидером. 27 января 2017 Fortune

Fortune: Киссинджер выразил надежду на «серьёзный диалог» с Россией Бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер, выступая в формате видеоконференции на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что согласен с «общим отношением» Дональда Трампа к России. Он также выразил надежду, что при новом американском президенте будет сделано усилие по проведению «серьёзного диалога», целью которого будет избежать «дрейфа в сторону конфронтации» с Москвой. 21 января 2017 Fortune

Fortune: Блокировка LinkedIn – предупредительный выстрел Кремля по соцсетям США Роскомнадзор через суд добивается блокировки социальной сети для поиска и установления деловых контактов Linkedin. Как полагает Fortune, «это предупредительный выстрел в сторону всех американских соцсетей, действующих на территории России». 27 октября 2016 Fortune

Космонавт из России «взлетел» в список величайших лидеров по версии Fortune Михаил Корниенко стал единственным россиянином, который удостоился места в списке 50 величайших лидеров мира по версии Fortune. Так журнал оценил его полет на МКС, проведенный совместно с американцем Скоттом Келли. Составители рейтинга сравнили этот полет с исторической встречей Леонова и Стаффорда в рамках миссии «Союз-Аполлон». 25 марта 2016 Fortune

Помощник Путина призвал спасаться от терпимости в отечественных соцсетях Помощник президента России Игорь Щеголев заявил, что россияне могут избежать блокировки своих страниц в социальных сетях, если вместо Facebook будут использовать его российские альтернативы, пишет Fortune. Это стало реакцией на то, что администрация сайта на сутки заблокировала страницу заместителя главы Роскомнадзора Максима Ксензова за жаргонные выражения в адрес украинцев. 12 июля 2015 Fortune

Fortune: Сноуден кусает руку России, которая его приютила В своей статье о слежке государств за интернет-пользователями разоблачитель Эдвард Сноуден сделал «удивительный» выпад – он подверг критике российские антипиратские законы, пишет Fortune. Два года назад Россия предоставила беглому сотруднику АНБ убежище, но с тех пор существенно ужесточила законы, касающиеся интернета, отмечает издание. 5 июня 2015 Fortune

Fortune: В Москве, завидев полицию, запрещенный сыр становится матрешками В трудные для многих бизнесменов времена санкций владелец московского магазина итальянских деликатесов придумал, как выжить с помощью современных технологий, сообщает Fortune. Благодаря камере с функцией распознавания лиц, установленной на стенде с изображением продукции магазина, при приближении сотрудников правопорядка запрещенные сыры сменяются рекламой распродажи матрешек. 21 мая 2015 Fortune

Fortune: Барак Обама зря хвастался, что порвал экономику России «в клочья» По результатам глобальной конференции Института Милкена эксперты по России и инвесторы пришли к выводу: Барак Обама зря хвастался, что благодаря санкциям российская экономика разорвана «в клочья», пишет журнал Fortune. На самом деле санкции создают для российской экономики новые возможности. Также эксперты назвали американскую политику в отношении России недальновидной и призвали к перезагрузке отношений. 30 апреля 2015 Fortune