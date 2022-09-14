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Fortune: фирменные ланчбоксы не заманили сотрудников NYT в офис с удалёнки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В попытке вернуть сотрудников в офис после пандемии хотя бы на три дня в неделю New York Times предложила своим сотрудникам фирменные ланчбоксы, пишет The Fortune. 1300 сотрудников поступили наоборот: они решили остаться дома и потребовали уважения к себе и справедливых контрактов вместо «милых безделушек», потому что зарплаты не повышались уже два года, а стоимость жизни продолжает расти.
Fortune: фирменные ланчбоксы не заманили сотрудников NYT в офис с удалёнки
Twitter.com / @zagatam

Газета New York Times предложила своим сотрудникам «милые» фирменные ланчбоксы в попытке заставить их вернуться в офис. Вместо этого более 1300 сотрудников пообещали поступить наоборот, пишет The Fortune.

Как сообщает издание, состоящие в профсоюзе работники NYT написали в Twitter о своём недовольстве тем, что им выдали маленькие ланчбоксы в качестве бесплатного бонуса после того, как компания после пандемии попросила сотрудников начать приходить в офис три раза в неделю.

В условиях растущей инфляции многие сотрудники заявили, что этот маленький бонус не окупит их расходы на бензин, проезд в транспорте и обед, и что им нужна реальная прибавка к зарплате, чтобы справиться с кризисом в условиях растущей стоимости жизни. В итоге более 1300 человек решили остаться дома в знак протеста, сообщается в статье.

Видеожурналист Хейли Уиллис написала у себя в Twitter о том, что New York Times на этой неделе дарит сотрудникам фирменные ланчбоксы в качестве поощрения за возвращение в офис. «Вместо этого мы хотим уважения и справедливого контракта, поэтому на этой неделе я работаю дома вместе с 1300 моими коллегами», — заявила она.

Другая участница протестной акции добавила: «Мне и моим коллегам не нужны милые безделушки. 330 из нас в прошлом месяце написали электронные письма с просьбой о реальных повышениях для борьбы с инфляцией. У нас на столе лежат предложения RTO и DEI. Что нам нужно, так это контракт».

«Это довольно забавно — выставлять ланчбоксы как вещь, вокруг которой собираются люди, когда у вас есть штат журналистов, которые часто работают без обеденного перерыва», — сказала Fortune старший редактор NYT Андреа Загата.

Как поясняет издание, это лишь последнее событие в долгом и ожесточённом споре между высшим руководством и профсоюзом журналистов NewsGuild, и это не первая попытка сотрудников NYT заставить высшее руководство повысить им зарплату. Недавно сотрудники развязали кампанию «наводнение почтового ящика» с массовыми письмами, которые более 300 журналистов отправили издателю NYT Сульцбергеру, новому исполнительному редактору Джо Кану, редактору отдела мнений Кэтлин Кингсбери и генеральному директору Мередит Копит Левиен.

На последних переговорах 24 августа компания предложила повысить зарплаты на 4% — это было первое конкретное предложение с начала переговоров, сообщается в статье. При этом NewsGuild требовала повышения на 8% при увеличении стоимости жизни на 5,25%. Зарплаты сотрудников не повышались в течение двух лет, а контрактов у них нет с марта 2021 года, подчёркивает The Fortune.

По словам представителя NYT, газета представила профсоюзной организации предложение по заработной плате, которое предусматривает повышение на 10% в течение оставшихся двух с половиной лет действия нового контракта — а это значительно больше, чем было в последних контрактах. Однако, как пояснила Андреа Загата, прибавки в 10% едва ли можно ожидать, потому что она рассчитывается на основе базового оклада.

NewsGuild также потребовала оставить возможность удалённой работы для тех, для кого это возможно, и отказаться от обязательного возвращения в офис до июля 2023 года. Представитель NYT отметил, что выход на работу три дня в неделю не является обязательным и что отдельные отделы должны сами решать, что им подходит. При этом он добавил, что сейчас для издания лучше всего подходит «гибридная» работа, заключает The Fortune.

 

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