Handelsblatt: эксперты прогнозируют немцам снижение реальной заработной платы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в 2022 году реальная заработная плата в Германии упадёт на 2,6%, пишет Handelsblatt. Это превысит средний показатель по зоне ОЭСР, к которой относится 38 государств. По мнению экспертов организации, основной проблемой Германии остаётся продолжительность рабочего дня: немцы посвящают работе меньше времени, чем жители любой другой страны ОЭСР.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижения реальной заработной платы в Германии. Согласно новому прогнозу организации, в 2022 году средняя реальная заработная плата в Германии упадёт на 2,6%, а инфляция вырастет до 7,2%, пишет Handelsblatt.

Ожидается, что снижение реальной заработной платы в Германии превысит средний показатель по зоне ОЭСР, к которой относится 38 государств, в том числе большинство стран-членов ЕС. К такому выводу эксперты организации пришли в новом исследовании рынка труда, опубликованном в пятницу.

В целом ситуация на рынке труда в странах — членах ОЭСР продолжает улучшаться. Однако долгосрочное прогнозирование тенденций в условиях конфликта на Украине крайне затруднено, отмечается в исследовании. По данным организации, число открытых вакансий в зоне ОЭСР достигло рекордного уровня, и во многих секторах экономики всё чаще наблюдается дефицит рабочей силы.

В настоящий момент в Германии наблюдается более благоприятная ситуация на рынке труда, чем в других странах, а уровень безработицы колеблется на отметке ниже среднего по ОЭСР, подчёркивают эксперты организации. Основной проблемой, по их мнению, остаётся продолжительность рабочего времени: жители Германии посвящают работе меньшее количество часов, чем жители любой другой страны ОЭСР. Показатели Германии на 21% ниже, чем в среднем по ОЭСР. Исследование показало, что, если бы сотрудники, занятые неполный рабочий день, работали больше, это могло бы снизить инфляцию и ускорить экономический рост, передаёт Handelsblatt.