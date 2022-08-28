Handelsblatt: потребительские настроения в Германии упали до рекордно низкой с 1991 года отметки

Энергетический кризис и инфляция вынуждают немцев к экономии, из-за чего в стране резко упал индекс потребительских настроений, сообщает Handelsblatt. Сейчас этот показатель уже достиг рекордно низкого с 1991 года уровня, и эксперты ожидают, что в сентябре он сократится ещё на 36,5%. При этом на фоне возможного дефицита энергии в предстоящий отопительный сезон ситуация может усугубиться ещё сильнее, прогнозируют они.

Из-за энергетического кризиса и инфляции индекс потребительских настроений в Германии упал до рекордно низкого с 1991 года уровня, сообщает Handelsblatt. Эксперты из института исследований рынка GfK прогнозируют, что в сентябре этот показатель сократится на 36,5%. Это уже третий такой на удивление резкий спад в этом году. Скачкообразный рост склонности населения к сбережению в августе приведёт к дальнейшему ухудшению потребительского климата, говорят специалисты. По их словам, настолько сильной тяги к накоплению денег они не наблюдали у немцев с июля 2011 года.

Страх перед увеличением расходов на энергию в следующем месяце вынуждает многие домохозяйства к экономии и откладыванию денег на оплату будущих счетов за электричество, объяснили в GfK. В результате у граждан остаётся меньше средств на другие покупки. К тому же в ближайшие недели или месяцы ситуация может усугубиться, если в отопительный сезон будет не хватать топлива, в первую очередь газа.

Многие немецкие предприятия сейчас очень обеспокоены тем, что предстоящей зимой энергии может просто оказаться недостаточно, пишет Handelsblatt. Дефицит поставок сохранится, и есть угроза, что это приведёт к сокращению производства, а риск рецессии, соответственно, увеличится. В августе настроение ухудшилось и у руководителей компаний, о чём свидетельствует индекс делового климата в Германии, опубликованный немецким Институтом экономических исследований. Это показатель сокращается уже третий месяц подряд и сейчас достиг рекордно низкого с июня 2020 года уровня.

В прошлом месяце до исторически минимальной отметки упали и ожидания доходности. В июле инфляция немного сократилась до 7,5%, но отмена скидок на заправку и билетов за девять евро приведёт к очередному росту цен. Готовность немцев делать крупные покупки снижается вот уже седьмой месяц подряд и достигла низшего с финансово-экономического кризиса в октябре 2008 года уровня, заключает немецкое издание.