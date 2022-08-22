Welt: больше половины немцев уже не могут откладывать деньги — всё уходит на жизнь

Из-за высокой инфляции большинство граждан Германии всё чаще достигают пределов своих финансовых возможностей, пишет немецкая газета Die Welt. Как отметил в интервью изданию глава сберегательных банков Гельмут Шлевайс, по оценкам аналитиков, 60% домохозяйств в скором времени будут вынуждены использовать весь свой доход или даже больше исключительно на жизнь. Это значит, что значительная часть населения страны уже просто неспособна откладывать средства.

Большинство граждан Германии всё чаще сталкиваются с пределами своих финансовых возможностей из-за высокой инфляции, пишет немецкая газета Die Welt. «Мы ожидаем, что из-за значительного роста цен до 60% немецких домохозяйств будут вынуждены ежемесячно использовать весь свой имеющийся доход — или даже больше — исключительно на расходы на жизнь», — сказал глава сберегательных банков Гельмут Шлевайс в интервью воскресному изданию газеты.

«Тогда эта часть населения будет уже просто неспособна экономить», — подчеркнул он. При 40 млн домохозяйств по всей стране, проблема затронет 24 млн домохозяйств. Год назад, по данным мониторинга благосостояния, проводимого сберегательными банками, только 15% не имели возможности откладывать деньги. Как отмечает издание, группа сберегательных банков насчитывает 50 млн клиентов.

Volksbank и Raiffeisenbank также наблюдают сокращение числа клиентов. «Высокая инфляция лишает потребителей покупательной способности, что снижает их способность к сбережениям», — пояснил Андреас Мартин, член правления Федеральной ассоциации обоих немецких банков (BVR).

Однако многие потребители пока выигрывают от того, что смогли воспользоваться дополнительными сбережениями, которые накопились в период коронавируса из-за отсутствия возможности потребления. «Пиковая норма сбережений составила около 16% в 2020 году, и мы ожидаем, что в 2022 году она вернётся на докризисный уровень в 11%», — сказал Мартин.

При этом 772 банка группы Volksbank и Raiffeisenbank также наблюдают противоположный эффект среди своих 30 млн клиентов. «Те, кто может, снова склонны больше экономить из-за неопределённости, связанной с войной на Украине», — говорит Мартин. Кооперативные банки зафиксировали увеличение объёма депозитов клиентов на €27 млрд или 3,3% до €838 млрд к концу июня по сравнению с июнем 2021 года.

Представители сберегательных банков ожидают, что осенью и зимой ситуация значительно ухудшится, особенно для тех, кто имеет небольшие и средние доходы. Те, кто использует кредитный лимит для преодоления краткосрочных трудностей, теперь прибегают к нему гораздо чаще, заявила банковская ассоциация. Эта тенденция наметилась в марте 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации на Украине и связанного с этим скачка цен.

Сберегательные банки также отмечают, что люди стали более осторожными и хранят свои деньги с расчётом на ближайшие месяцы. Те, кто тратит меньше, не так легко опускаются в красную зону.

Однако не у всех есть такой выбор. Именно поэтому из рядов правящих партий поступают первые требования ограничить размер разрешённого процента по кредитному лимиту, который сейчас составляет в среднем чуть менее 10%. «В целом, мы, зелёные, считаем необходимым законодательно ограничить процентные ставки по кредитам», — отметил политик и специалист по финансам Штефан Шмидт.

Федеральное министерство защиты прав потребителей Штеффи Лемке в этом вопросе ссылается на Европейский союз. В Брюсселе сейчас пересматривается Директива о потребительском кредите. Согласно предварительным планам, государства-члены должны обеспечить, чтобы потребители не были обременены непропорционально высокими процентными ставками.

Министерство защиты прав потребителей в Германии поддерживает такой подход, сказала пресс-секретарь Лемке. Однако для конкретной реализации необходимо дождаться завершения законодательной процедуры ЕС, заключает немецкая газета Die Welt.