Welt: больше половины немцев уже не могут откладывать деньги — всё уходит на жизнь
Большинство граждан Германии всё чаще сталкиваются с пределами своих финансовых возможностей из-за высокой инфляции, пишет немецкая газета Die Welt. «Мы ожидаем, что из-за значительного роста цен до 60% немецких домохозяйств будут вынуждены ежемесячно использовать весь свой имеющийся доход — или даже больше — исключительно на расходы на жизнь», — сказал глава сберегательных банков Гельмут Шлевайс в интервью воскресному изданию газеты.
«Тогда эта часть населения будет уже просто неспособна экономить», — подчеркнул он. При 40 млн домохозяйств по всей стране, проблема затронет 24 млн домохозяйств. Год назад, по данным мониторинга благосостояния, проводимого сберегательными банками, только 15% не имели возможности откладывать деньги. Как отмечает издание, группа сберегательных банков насчитывает 50 млн клиентов.
Volksbank и Raiffeisenbank также наблюдают сокращение числа клиентов. «Высокая инфляция лишает потребителей покупательной способности, что снижает их способность к сбережениям», — пояснил Андреас Мартин, член правления Федеральной ассоциации обоих немецких банков (BVR).
Однако многие потребители пока выигрывают от того, что смогли воспользоваться дополнительными сбережениями, которые накопились в период коронавируса из-за отсутствия возможности потребления. «Пиковая норма сбережений составила около 16% в 2020 году, и мы ожидаем, что в 2022 году она вернётся на докризисный уровень в 11%», — сказал Мартин.
При этом 772 банка группы Volksbank и Raiffeisenbank также наблюдают противоположный эффект среди своих 30 млн клиентов. «Те, кто может, снова склонны больше экономить из-за неопределённости, связанной с войной на Украине», — говорит Мартин. Кооперативные банки зафиксировали увеличение объёма депозитов клиентов на €27 млрд или 3,3% до €838 млрд к концу июня по сравнению с июнем 2021 года.
Представители сберегательных банков ожидают, что осенью и зимой ситуация значительно ухудшится, особенно для тех, кто имеет небольшие и средние доходы. Те, кто использует кредитный лимит для преодоления краткосрочных трудностей, теперь прибегают к нему гораздо чаще, заявила банковская ассоциация. Эта тенденция наметилась в марте 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации на Украине и связанного с этим скачка цен.
Сберегательные банки также отмечают, что люди стали более осторожными и хранят свои деньги с расчётом на ближайшие месяцы. Те, кто тратит меньше, не так легко опускаются в красную зону.
Однако не у всех есть такой выбор. Именно поэтому из рядов правящих партий поступают первые требования ограничить размер разрешённого процента по кредитному лимиту, который сейчас составляет в среднем чуть менее 10%. «В целом, мы, зелёные, считаем необходимым законодательно ограничить процентные ставки по кредитам», — отметил политик и специалист по финансам Штефан Шмидт.
Федеральное министерство защиты прав потребителей Штеффи Лемке в этом вопросе ссылается на Европейский союз. В Брюсселе сейчас пересматривается Директива о потребительском кредите. Согласно предварительным планам, государства-члены должны обеспечить, чтобы потребители не были обременены непропорционально высокими процентными ставками.
Министерство защиты прав потребителей в Германии поддерживает такой подход, сказала пресс-секретарь Лемке. Однако для конкретной реализации необходимо дождаться завершения законодательной процедуры ЕС, заключает немецкая газета Die Welt.
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