Press TV: Европе приходится платить высокую цену за интервенционистскую политику США

Вашингтон продолжает усугублять украинский кризис, увеличивая поставки оружия ВСУ. При этом основное бремя за вмешательство США в конфликт вынуждены нести их европейские союзники, которые сталкиваются с безудержной инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители, сообщает Press TV.

Европейские страны несут на себя основную тяжесть интервенционистской политики Вашингтона. Им приходится бороться с безудержной инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители, «вызванных конфликтом на Украине, разжигаемым США», пишет Press TV.

В прошлом месяце в еврозоне была зафиксирована рекордная инфляция в 8,6%, что более чем в четыре раза превышает целевой показатель в 2%, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ). Топливо подорожало почти на 42%, полуфабрикаты — на 11,1%.

Для сдерживания роста цен ЕЦБ пошёл на беспрецедентный шаг и впервые за 11 лет поднял процентную ставку. Тем не менее Европейская комиссия рисует континенту мрачную картину будущего. Согласно её прогнозам, инфляция в ЕС сохраниться на высоком уровне в течение 2022 и 2023 годов.

«Влияние высокой инфляции на покупательную способность, постоянные ограничения предложения и более высокая неопределённость оказывают сдерживающее воздействие на экономику, — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. — В совокупности эти факторы значительно омрачают перспективы на вторую половину 2022 года и далее».

Кроме того, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони признал, что блок уже находится, «если так можно выразиться, в неспокойных водах». По его словам, ЕС необходимо готовиться к худшему, в том числе увеличить зимние запасы топлива, диверсифицировать поставщиков энергии и помочь уязвимым домохозяйствам в условиях высокой инфляции.

Тем временем Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $775 млн., включая ракеты HIMARS, артиллерию и системы разминирования. Всего на сегодняшний день США уже передали Киеву оружия на более чем $8 млрд., обращает внимание Press TV.

Россия неоднократно предупреждала, что поставки западного оружия Украине обостряют ситуацию и могут привести к непредсказуемым последствиям. На днях Владимир Путин обвинил США в том, что они намеренно затягивают конфликт, чтобы сохранить свою глобальную гегемонию, напоминает телеканал.

Более того, в Европе рискует усугубиться энергетический кризис. Накануне компания «Газпром» предупредила, что прекратит поставки голубого топлива по «Северному потоку» на три дня в конце месяца для проведения технического обслуживания.

Ремонт газопровода, вероятно, усилит энергетическое противостояние между Москвой и Брюсселем. Эта конфронтация уже способствовала росту инфляции в регионе и повысила риск рецессии, подчёркивает Press TV.