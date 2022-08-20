L'Indépendant: бегут от нищеты и инфляции — украинские беженцы начали возвращаться из Испании

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию в апреле, начинают возвращаться на родину из-за высоких цен и отсутствия работы, пишет L'Indépendant. Как передаёт издание, многие украинцы столкнулись в Европе с невозможностью найти жильё и безработицей и предпочитают отправиться на Украину к семье и привычной жизни, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию в апреле, начинают возвращаться на родину, пишет L'Indépendant. Как поясняет издание, виной всему низкие зарплаты и инфляция.

Газета приводит свидетельство 42-летнего адвоката Юрия Блаженца, который решил уехать из страны обратно на Украину. «Я не могу жить здесь (в Испании), я работаю только для того, чтобы платить за жильё и еду», — сетует украинский беженец.

«Сбежав от военных действий на Украине, на этот раз он побежит от инфляции и нищеты в Испании», — замечает издание.

По словам газеты, по прибытии в Испанию Юрий воспользовался программой Красного Креста для беженцев. «Они отправили меня в отель в Парле (Мадрид), где они предоставляют вам жилье и питание в обмен на курсы испанского языка . Но какие курсы я буду посещать, если у меня есть диплом. Я прекрасно говорю по-испански. Мне нужна работа», — рассказывает он испанским журналистам.

Тогда Юрий отправился на поиски заработка, но покинув жильё, он одновременно покинул программу. Вернувшись через пять дней, он обнаружил, что комнату заняли другие его соотечественники.

«Даже если бы у меня была работа, чтобы снять небольшую квартиру, от меня требуют зарплатных чеков и поручителей. Я не могу это предоставить, потому что у меня ничего этого нет», — жалуется Катя, подруга Юрия, которая также скоро вернётся в Киев. Военные действия её не пугают, «потому что, по крайней мере, я буду рядом со своей семьёй и не буду думать о том, где переночевать».

«Они умирают от голода. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», — добавляет представитель фонда Padrina, который помогает более чем 1800 семьям.

Как передаёт газета, в Гранаде подтверждён отъезд 100 семей по тем же экономическим причинам.