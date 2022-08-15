До сознания жителей Польши наконец доходит, что украинский кризис будет продолжаться и его цена становится всё более обременительной для повседневной жизни поляков. Как пишет автор Myśl Polska, тот факт, что до 23% опрошенных Институтом опросов общественного мнения польских респондентов выступают за «мир даже ценой территориальных уступок Украины», доказывает, что пропаганда основных СМИ и политических сил не так эффективна, как она убеждает себя и других.

Тот факт, что до 23% опрошенных Институтом опросов общественного мнения (CBOS) польских респондентов выступают за «мир даже ценой территориальных уступок Украины», доказывает, что пропаганда основных СМИ и политических сил не так эффективна, как она убеждает себя и других. Однако, как пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас, в то же время можно не сомневаться, что, во-первых, информация о последующих поражениях украинцев будет по-прежнему подвергаться цензуре, а во-вторых, даже окончательное поражение киевских властей всё равно будет представлено как их стратегическая победа.

Как продолжает автор материала, можно также предположить, что выступающие за прекращение конфликта поляки также являются частью тех, кто в том же исследовании выразил уверенность, что «приём Польшей беженцев с Украины не будет в долгосрочной перспективе экономически выгодным». Принимать беженцев по-прежнему считают правильными 84% респондентов, но уже 56% знают, что страна не справится и не должна поддерживать их «на протяжении всего конфликта».

«И вот до сознания поляков дошло наконец, что этот кризис будет продолжаться и его цена становится всё более обременительной для повседневной жизни поляков», — отмечает Конрад Ренкас.

Он считает, что, вероятно, желанием разделить расходы можно объяснить 88% поддержки членства Украины в Европейском союзе. Однако Украина в ЕС — это крайне невыгодное решение, и прежде всего именно для Польши

«Если бы до этого дошло, закончились бы, например, заявления о том, что складируемое в Польше украинское зерно предназначено для дальнейшего экспорта, а не для захвата нашего внутреннего рынка и ликвидации польских производителей. Точно так же обстоят дела и с другой украинской сельхозпродукцией, которая заняла бы место польской. И нет, не будем заблуждаться, что хотя бы станет дешевле и упадут цены на продукты в магазинах. Ведь от наполнения Европы украинским зерном или маслом выиграют, как обычно, исключительно иностранные посредники, а не украинский фермер или польский потребитель», — пишет эксперт.

По его мнению, точно так же приток дешёвой украинской рабочей силы на Запад, скорее всего, не избавил бы Польшу от добровольно принятой обязанности содержать иммигрантов. Потому что те, кто предпочёл переселиться поближе к бывшему дому, уже это сделали и, вероятно, дальше уже не двинутся. Зато поляки, работающие в странах Западной Европы, столкнутся с конкуренцией трудовых мигрантов с Украины.