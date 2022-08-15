MP: поляки начинают понимать, что цена украинского конфликта становится для них всё более обременительной
Тот факт, что до 23% опрошенных Институтом опросов общественного мнения (CBOS) польских респондентов выступают за «мир даже ценой территориальных уступок Украины», доказывает, что пропаганда основных СМИ и политических сил не так эффективна, как она убеждает себя и других. Однако, как пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас, в то же время можно не сомневаться, что, во-первых, информация о последующих поражениях украинцев будет по-прежнему подвергаться цензуре, а во-вторых, даже окончательное поражение киевских властей всё равно будет представлено как их стратегическая победа.
Как продолжает автор материала, можно также предположить, что выступающие за прекращение конфликта поляки также являются частью тех, кто в том же исследовании выразил уверенность, что «приём Польшей беженцев с Украины не будет в долгосрочной перспективе экономически выгодным». Принимать беженцев по-прежнему считают правильными 84% респондентов, но уже 56% знают, что страна не справится и не должна поддерживать их «на протяжении всего конфликта».
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