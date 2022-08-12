Telegraph: четверть британцев, разместивших у себя украинских беженцев, не намерены оставлять их более чем на полгода

Четверть британцев, согласившихся принять у себя украинских беженцев, не намерены оставлять их больше чем на полгода, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, из-за этого тысячи украинцев могут оказаться без крова.
Четверть британцев, принявших украинцев в свои дома, хотят отказаться от взятых на себя обязательств, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, это повышает вероятность того, что тысячи беженцев останутся без крова.
Опрос 17 тыс. британцев, которые участвуют в запущенной в марте этого года программе Homes for Ukraine, реализуемой Управлением национальной статистики Великобритании, показал, что 26% опрошенных не хотят участвовать в этой инициативе дольше шести месяцев.
При этом часть опрошенных назвали увеличение стоимости жизни в качестве причины для отказа от участия в этой программе.
Как напоминает издание, спонсоры согласились разместить украинских гостей в своих собственных домах как минимум на шесть месяцев, получая за это от британского правительства 350 фунтов в месяц.
Между тем опрос Управления национальной статистики также показал, что 6 из 10 спонсоров были бы рады разместить своих украинских гостей на срок, превышающий оговорённый минимум. А почти четверть участников программы заявили, что готовы продлить договорённость более чем на год.
Однако практически все спонсоры заявили, что оказывали своим гостям помощь, выходящую за рамки официальной договорённости.
Так, 8 из 10 опрошенных сказали, что предоставляли украинским беженцам еду, две трети помогали найти работу, а 45% опрошенных оказывали им финансовую поддержку.
Четверо из десяти опрошенных заявили, что, возможно, были бы готовы принимать гостей дольше в случае получения дополнительной финансовой помощи.
Опрос Управления национальной статистики также показал, что 18% из тех, кто согласился участвовать в этой программе, все ещё ждут прибытия гостей, пишет The Daily Telegraph.
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