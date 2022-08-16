DT: начни с себя — шотландцы недовольны призывом министра расселить в их домах беженцев с Украины
Первого министра Шотландии Николу Стёрджен призвали подать личный пример и предложить украинскому беженцу остановиться в её собственном доме. Как пишет The Daily Telegraph, такой призыв последовал после того, как стало известно, что её правительство собирается обратиться к простым шотландцам с просьбой помочь снизить давление на введённую ей схему переселения, которая сейчас находится в кризисе.
Как продолжает издание, в воскресенье правительство Шотландии заявило, что ведёт работу над новой кампанией, призванной побудить больше людей лично предлагать убежище украинцам, поскольку возможности по временному пребыванию в гостиничных номерах «очень близки» к предельным. Первый министр в марте заявляла, что «в случае необходимости» предоставит пристанище беженцу. Однако в прошлом месяце Стёрджен отказалась от своих слов, объяснив это тем, что гражданин Украины в таком случае может столкнуться с нежелательной публичностью. Кроме того, по её словам, её работа заключается в том, чтобы Шотландия могла обеспечить убежищем тысячи людей, а не только «одного человека». Её политические оппоненты, однако, утверждают, что личное участие первого министра в схеме стало бы сильным жестом, который мог бы вдохновить многих последовать её примеру.
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