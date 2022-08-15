BFM TV: с начала года число нелегальных въездов в Евросоюз подскочило на 86%
Число нелегальных въездов в Евросоюз с января по июль выросло на 86% по сравнению с тем же периодом за прошлый год, сообщает BFM TV со ссылкой на европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex). Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, всего с января в ЕС перебралось 155090 мигрантов, причём в июле зарегистрировали 34570 человек — годовой прирост составил 63%. Агентство уточняет, что при расчётах не учитывались украинские беженцы, которые проходили через пункты пересечения границы.
Ссылки по теме
-
El País рассказала о бесчеловечном отношении Польши к беженцам
-
NTD: страны Европы не спешат следовать примеру Словении и убирать заборы на границах
-
Guardian: «служба такси» для мигрантов — присутствие британского флота в Ла-Манше лишь усугубило проблему
-
Sky News: Великобритания не откажется от высылки нелегальных мигрантов в Руанду, несмотря на отмену первого рейса