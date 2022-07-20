NTD: страны Европы не спешат следовать примеру Словении и убирать заборы на границах
Власти Словении начали демонтировать колючую проволоку вдоль границы с Хорватией. Забор установили в 2015 году на пике миграционного кризиса, когда сотни тысяч людей пытались попасть в Евросоюз через Балканы.
Левые власти Словении сделали демонтаж ограждения своим приоритетом. Однако это вызвало критику со стороны консервативного венгерского правительства.
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