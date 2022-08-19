Independent: если Лондон не удвоит дотации, украинские беженцы окажутся на улице

Британцы, которые участвуют в программе, в рамках которой они предоставляют своё жильё украинским беженцам, просят власти об увеличении помощи. Сейчас они получают по £350 в месяц, но в ближайшее время каждый четвёртый намерен выйти из программы по финансовым причинам. В итоге тысячи украинских беженцев могут стать бездомными, пишет The Independent.

Британскому правительству поступают просьбы увеличить вдвое выплаты британским семьям, которые согласились приютить у себя украинских беженцев. Иначе есть опасения, что тысячи беженцев окажутся на улице, пишет The Independent.

Около 79 тыс. беженцев прибыли в Великобританию по программе, которая предусматривает, что их селят у себя жители Великобритании на срок не менее полугода. И в некоторых случаях этот срок уже подходит к концу. Почти каждый четвёртый хозяин собирается завершить своё участие в программе по истечении этих шести месяцев, и в основном из-за стоимости жизни.

Сейчас они получали за такую деятельность по £350 в месяц. Но разные источники просят британское правительство увеличить эти дотации вдвое для всех тех хозяев, кто согласится и дальше держать у себя украинских гостей. Причём, как подсчитали эксперты, увеличить ассигнации будет для правительства дешевле, чем потом заниматься бездомными беженцами.

На 2 июля более 1,3 тыс. украинцев числились как бездомные или вот-вот могли такими стать. У некоторых была разорвана договорённость на проживание, у других место для проживания оказалось непригодным.

Около 1200 британцев, которые приютили у себя беженцев, написали письмо, в котором рассказали об этой проблеме и попросили увеличить финансирование. Они также попросили власти стать гарантами для тех беженцев, которые пытаются взять жильё в аренду, и помочь им найти постоянное жильё, пишет The Independent.