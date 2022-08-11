Как заяц и улитка — El País об углублении разрыва между скачущей инфляцией и медленным ростом зарплат в Испании
Пока инфляция скачет как заяц, зарплаты в Испании движутся со скоростью улитки. Согласно последним данным, обнародованным министерством труда, заработная плата в стране всё больше проигрывает стоимости жизни, сообщает El País.
Между тем темпы роста зарплат отличались от сектора к сектору. Например, покупательная способность работников сельского хозяйства снижается сильнее, чем у работников промышленности. В среднем у первых зарплаты выросли на на 2,31%, тогда как у испанцев, занятых в отрасли промышленности, оплата труда в среднем возросла на 3,16%. Больше всех пострадали работники сектора услуг, который представляет большую часть испанского рынка труда, — там рост зарплат был наименьшим: всего 2,27%.
Однако, как напоминает El País, при росте индекса потребительских цен страдают не только потребители, но и малый бизнес. «Крупные компании получают более высокие прибыли, но ни малый бизнес, ни самозанятые, ни те, кто работает за заработную плату, не в состоянии выдерживать значительный рост цен, который происходит в Испании», — предупредил лидер Всеобщего союза трудящихся Фернандо Лухан.
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