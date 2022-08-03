El Periódico: нам придётся экономить — Барселона готовит план энергосбережения на случай «сложной зимы»

Городской совет Барселоны разрабатывает план мер экономии электроэнергии, предполагая, что предстоящая зима для испанцев будет «сложной», передаёт El Periódico. Как напоминает издание, объявление о подготовке плана произошло вскоре после того, как правительство Испании утвердило первый набор срочных мер по энергосбережению, которые предусматривают ограничения использования кондиционера и отопления в общественных помещениях.

На фоне достигнутого ЕС соглашения по сокращению потребления газа власти Барселоны размышляют над тем, как региону пережить предстоящую «сложную зиму», сообщает El Periódico.

Городской совет Барселоны представит план мер экономии для обеспечения устойчивости и энергетического суверенитета, который, по словам заместителя мэра Жауме Колбони, «особенно актуален» в контексте российской спецоперации на Украине. Коллбони подчеркнул, что действия администрации в сфере энергосбережения должны быть «образцовыми», однако не представил деталей плана.

«Эта зима будет сложной с энергетической точки зрения. Источники снабжения гарантированы, но нам придётся экономить», — заявил испанский политик.

Мадрид также планирует представить общий план экономии в конце сентября, чтобы выполнить обязательство по сокращению потребления газа на 7%, достигнутое в рамках Европейского союза.

Как напоминает издание, объявление о подготовке плана в Барселоне произошло вскоре после того, как правительство Испании утвердило первый набор срочных мер по энергосбережению. В частности, речь идёт об ограничениях на использование кондиционера и отопления в общественных помещениях.

План предусматривает, что летом кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 ℃, а зимой отопление не может превышать 19 ℃. Кроме того, согласно утверждённому плану, следует держать двери закрытыми для сохранения температуры, а также выключать внутреннее освещение и освещение витрин, когда они не используются после 10 вечера.

План распространяется на административные здания, коммерческие здания, в том числе на магазины и торговые центры, культурные здания, а также бары, рестораны, вокзалы, аэропорты и заведения для развлекательных мероприятий. Исключением стали больницы, образовательные центры и парикмахерские.