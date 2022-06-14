Le Figaro: украинская ситуация больно ударила по Италии и Испании

Испания и Италия только стали оправляться от проблем, связанных с кризисом и пандемией, как наступили новые сложности из-за ситуации на Украине. При этом автор статьи в Le Figaro отмечает, что и Франция по многим параметрам им близка, так что и у Франции могут быть похожие экономические неурядицы.

Италия и Испания только пережили финансовый кризис 2008 года, трудности с евро 2011 года и пандемию, как теперь они испытывают шок от ситуации с Украиной. Хотя они по-разному связаны с Россией, их структурные проблемы углубляются, что способствует ослаблению всей Южной Европы, пишет Le Figaro.

Итальянская экономика в 2021 году только стала возрождаться, её рост составил 6,7%. Но ситуация вокруг Украины свела на нет эту динамику. Теперь рост ожидают не выше 1,2%, а инфляция превысила 6%. Так что обещание итальянского правительства сократить госдолг заранее можно считать не сдержанным.

Дело в том, что Италия — четвёртый по величине партнёр России, пишет автор статьи. Она сильно зависит от российских энергоресурсов. Благодаря тесным связям Италии и России, оказалось, что 20% всех активов российских олигархов, которых коснулись санкции, находятся в Италии.

В итоге под угрозой оказались и надежды на переустройство Италии, вышли на поверхность её проблемы: сокращение населения (когда на каждую женщину приходится 1,2 ребёнка) и его старение (к 2045 году четверть населения будет старше 65 лет). К тому же с 2008 года из страны уехали 2 млн молодых людей. Италия страдает и от недостаточных инвестиций в инновации, неэффективного государства, слабой политической системы, а также высокой угрозы популизма.

В Испании ситуация чем-то похожа: она тоже пострадала в 2008 году, затем пандемия парализовала туризм, на который приходится 12,4% ВВП, а также автомобильную промышленность, которая даёт 11% ВВП. Отсюда рецессия в 2020 году и рост безработицы, которая сейчас составляет 16,1% среди активного населения. В 2021 году экономический рост Испании составил 5,1%, но по ней тоже ударила ситуация на Украине.

При этом Мадрид не настолько зависим от России: российские энергоресурсы составляют лишь 7,5% потребления страны, а экспорт в Россию — лишь 0,5% всего испанского экспорта. Но у Испании перепалка с Алжиром по поводу газа, поскольку она поддержала Марокко в вопросе Западной Сахары. А из Алжира в Испанию поступает 30% газа. При этом на Испании в принципе сказываются последствия от стагфляции зоны евро. Её инфляция приближается к 10%, а экономическая активность остаётся менее 4%.

Кризис в Италии и Испании пришёлся на худший момент, отмечает автор статьи. Эти страны стали первыми, кто получил помощь по программе «Новое поколение ЕС», и именно по их результатам будут судить о её успехе.

При этом автор статьи отмечает, что у Франции много общего с Италией и Испанией. Но, по его словам, экономическая модель Франции ещё менее устойчива, она меньше продвинулась в вопросе реформирования государства и социальной системы. «Франция — страна Южной Европы, которая притворяется, что она страна Северной Европы», — пишет Le Figaro.