DWN: эмбарго против России изменило сферу нефтяных перевозок — последствия будут масштабными

00:52
Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если уступит Суперкубок
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов уверен, что футболисты красно-белых точно не будут бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России.
00:45
Коалиция Макрона лидирует в первом туре выборов в парламент после обработки 90% голосов
Коалиция «Вместе!» президента Франции Эммануэля Макрона опережает соперника — «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона — на 1% по результатам обработки 90% голосов, поданных в первом туре выборов в нижнюю палату парламента.
00:37
Дмитриева о сенсационном поражении Медведева: рейтинг ван Рейтховена обманчив
18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от нидерландца Тима ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе.
00:31
Мезенцев: Москва и Минск на финишной прямой в реализации 28 союзных программ
Госсекретарь Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в интервью каналу ОНТ о совместной с Россией реализацией 28 союзных программ.
00:24
Итальянские СМИ сообщают, что «Аталанта» собирается продать Миранчука
Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб из Бергамо.
00:12
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на востоке Турции.
00:00
Губерниев: Промес играет за «Спартак» не из-за любви к России, а так как его здесь не посадят
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.
23:55
Эрдоган призвал не доверять Западу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с представителями молодёжи в Ване призвал не доверять Западу.
23:38
Гол Сеферовича на первой минуте принёс Швейцарии победу над Португалией в Лиге наций
Сборная Швейцарии на своём поле взяла верх над командой Португалии в матче четвёртого тура Лиги наций.
23:37
Сборная Испании обыграла команду Чехии в матче Лиги наций
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Чехии в матче четвёртого тура Лиги наций.
23:32
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР из «Града»
Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять ракет.
23:20
Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф сообщил, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за повреждения спины.
23:11
В МВД Запорожской области назвали целью последних терактов запугивание мирных жителей
Замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённых в Мелитополе и Бердянске терактов является запугивание мирных жителей.
23:02
Ловчев считает «Ференцварош» оптимальным клубом для Дзюбы
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, куда бы мог перейти бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
22:55
Ольховский: матч с Медведевым стал лучшим в теннисной карьере ван Рейтховена
Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении второй ракетки мира Даниила Медведева от нидерландца Тима ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе.
22:54
Осколки после взрыва в Мелитополе разлетелись на десятки метров
Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что осколки после взрыва в Мелитополе разлетелись на десятки метров.
22:47
Канчельскис заявил, что Салихова позорит «Спартак»
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подверг критике Зарему Салихову, которая является супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.
22:40
Коалиция Макрона лидирует в первом туре выборов в парламент после обработки более 70% голосов
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует в первом туре парламентских выборов после обработки 71% голосов.
22:32
В ДНР заявили о восьми раненых при обстреле Кировского района Донецка
В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены восемь человек, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
22:25
На создание Академии футбола в Севастополе потребуется 1 млрд рублей
Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев сообщил, что на создание Академии футбола в городе потребуется более 1 млрд рублей.
22:17
Власти Запорожской области рассказали подробности подрыва подстанции в Бердянске
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подробности подрыва подстанции в Бердянске.
22:05
Хоккеист «Вашингтона» Орлов рассказал о встрече с фигуристкой Загитовой
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от встречи с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
22:04
При взрыве в Мелитополе пострадала девочка-подросток
Девочка-подросток пострадала в результате взрыва в Мелитополе, заявил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
22:00
Мирзоян считает, что «Спартаку» не стоит бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок
Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выразил мнение, что игрокам красно-белых надо в любом случае выходить на матч с «Зенитом» за Суперкубок России.
21:55
Мирзоян: скандал вокруг Суперкубка должен был произойти
Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о скандальной ситуации вокруг проведения матча за Суперкубок России.
21:49
Ротенберг: хотим, чтобы у хоккея были рейтинги, как у «Дома-2»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о популяризации хоккея в стране.
21:47
ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из «Града»
Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град».
21:38
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины
Мир на Украине возможен, вопрос в том, на какие уступки пойдёт Киев, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
21:28
Винер-Усманова: сегодня день страны, которая встала с колен и доказала свою правоту
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о Дне России перед началом благотворительного концерта в честь праздника.
21:26
Левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона на парламентских выборах во Франции
Согласно первым данным МВД Франции, левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов во Франции.
21:26
В результате подрыва подстанции в Бердянске никто не пострадал
В результате подрыва подстанции в Бердянске никто не погиб и не получил ранение, заявил замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
21:21
Генсек ООН призвал главу МИД Ирана к дипломатии для возвращения к СВПД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
21:10
Число пострадавших от взрыва в Мелитополе возросло до четырёх
Согласно уточнённым данным, в результате взрыва в Мелитополе пострадали четыре человека, заявил замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
21:10
В Бердянске совершили подрыв подстанции
Замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.
21:02
Во Франции завершилось голосование в первом туре парламентских выборов
Во Франции завершилось голосование в первом туре на выборах в Национальное собрание страны.
21:02
Суд обязал Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений брату
Гражданский суд Амстердама обязал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.
20:54
Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Швецию в матче Лиги наций
Сборная Норвегии по футболу одержала победу над командой Швеции в четвёртом туре Лиги наций.
20:47
Эрдоган заявил об отсутствии «зерновой проблемы» в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране на данный момент отсутствует проблема с запасами зерна.
20:36
Вокалистка группы IOWA готова спеть на стадионе в случае победы «Зенита» в Суперкубке
Екатерина Иванчикова, также известная как вокалистка группы IOWA, заявила, что хотела бы спеть на стадионе «Газпром Арена» после матча за Суперкубок России по футболу в случае победы «Зенита» над «Спартаком».
20:33
В Петербурге локализован пожар на территории бывшего завода «Красный треугольник»
В пресс-службе ГУМЧС по Петербургу заявили, что пожарные локализовали пожар на территории бывшего завода «Красный треугольник».
20:22
Эрдоган обсудит проблемы с поставками зерна в ходе переговоров с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить проблемы с поставками зерна в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
20:17
Суд обязал Азмуна перечислять 25% доходов девушке из Казани на содержание дочери
Бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который на данный момент выступает за леверкузенский «Байер», обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.
20:11
ВМС США приостановят полёты авиации из-за недавних крушений
Пресс-служба командования воздушных сил ВМС США заявила о решении временно приостановить полёты своей авиации с 13 июня для оценки ситуации в связи с недавними крушениями.
19:59
Тарасова прокомментировала заявление WADA по делу Валиевой
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
19:59
СМИ: Зидан отказался возглавить ПСЖ
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на этой неделе отказался от предложений возглавить ПСЖ.
19:55
Власти Запорожской области обвинили Украину во взрыве у здания ГУ МВД Мелитополя
За терактом в Мелитополе стоит украинская сторона, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
19:49
Российский хоккеист Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Виталий Кравцов заключил одностороннее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на один год.
19:48
Тренер сборной Армении покинул пресс-конференцию после вопроса украинской журналистки
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос ушёл с пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Украины (0:3).
19:40
Эрдоган исключил возможность досрочного проведения выборов в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных парламентских и президентских выборов в стране.
19:37
Первый тренер Дзюбы: может, Артёму на самом деле лучше пойти к Черчесову в «Ференцварош»
Александр Шупляков, первый тренер бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем форварда.