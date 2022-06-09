Oilprice: опыт Ирана поможет России обойти западные нефтяные санкции

Евросоюз объявил о частичном эмбарго на российскую нефть, однако существует множество способов его обойти. Как пишет портал Oilprice.com, для Москвы существует целый ряд действенных методов обходить запреты Запада, о чём свидетельствует опыт Ирана, прожившего под санкциями более 40 лет.

Как на прошлой неделе заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель, введённый Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, поставляемой по морю, скорее всего, затронет около 75% поставок российской нефти в страны блока, и к концу года эта цифра вырастет примерно до 90%.

Как говорят результаты подробного анализа, проведённого Oilprice.com, пока неясно, в какой именно мере ЕС удастся реализовать этот запрет, однако перспектива существенного сокращения доходов от экспорта сырой нефти в дополнение к действующим санкциям Соединённых Штатов заставила Москву искать способы обойти ограничения. И к счастью для Кремля, существует целый ряд действенных способов обходить запреты Запада, о чём свидетельствует опыт Ирана, прожившего под санкциями более 40 лет.

Как пишет портал, Иран научился уклоняться от ограничений, введенных против него как Евросоюзом — особенно в период с 2011-2012 по 2015 год, когда было подписано соглашение о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, и Соединёнными Штатами, которые начали вводить ограничения сразу после Исламской революции 1979 года. И делает он это настолько мастерски, что в декабре 2018 года на Дохийском форуме министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф сказал: «Если и есть искусство, в котором мы достигли совершенства и которому мы можем научить других за определенную плату, то это искусство уклоняться от санкций».

Ближе к концу 2020 года тогдашний министр нефти Ирана Бижан Зангане отчасти пояснил, в чём состоит суть этого проверенного метода обхода ограничений: «Мы экспортируем не под именем Ирана. В документы и спецификации постоянно вносятся изменения».

Существует огромное множество методов, с помощью которых Иран успешно уклонялся от большинства санкций, вводившихся против него все эти годы. Некоторые из этих методов предполагают участие соседнего Ирака, на который Иран до сих пор оказывает значительное влияние. Основная стратегия заключается в том, чтобы «переименовывать» иранскую нефть в иракскую, поскольку в настоящее время против Ирака как экспортера не действуют никакие санкции, а затем перевозить её туда, куда нужно.

Большую часть этого сырья можно спокойно поставлять посредством существующей нефтеэкспортной инфраструктуры, в том числе с помощью огромных танкеров, которые загружают в ключевом иракском порту Басра. Кроме того, эту нефть можно отправлять напрямую в Южную Европу через турецкий порт Джейхан по нефтепроводам, которые пролегают через Курдистан, хотя в поставках через него уже много лет случаются перебои. Кроме того, сейчас обсуждаются планы строительства новых трубопроводов, ведущих из Ирака в Иорданию и Сирию.

Эти методы поставки нефти из Ирака можно при необходимости дополнять и другими хитростями транспортировки, которые я тоже анализирую в своей новой книге. Одна из основных таких хитростей заключается в том, чтобы «выводить из строя» — фактически отключать — так называемую автоматическую идентификационную систему на кораблях, которые перевозят иранскую нефть, а также указывать ложную информацию о пункте назначения в сопроводительных документах.

Что касается поставок в азиатском направлении, надежные маршруты отправки нефтяного экспорта в Китай пролегают через Малайзию, и в меньшей степени через Индонезию. Фактически нефть, предназначенная для Китая, перегружается посреди моря или прямо у выхода из портов с иранских танкеров на танкеры, идущие под флагами других стран.

Однако в центре внимания России сейчас оказались вовсе не те методы, с помощью которых Иран отправлял нефть в Китай в обход санкций, — Москва уже решила для себя этот вопрос, о чём свидетельствуют результаты анализа Oilprice.com. Россию в гораздо большей степени интересуют схемы Ирана для осуществления поставок в Европу. Для Москвы сейчас открыты все проработанные Ираном способы обхода санкций, включая практически всегда успешные схемы с участием Ирака. Кроме того, есть признаки того, что Багдад сумеет открыть ещё более прямые маршруты поставок нефти, которая якобы начинает свой путь в Ираке и заканчивает его в Европе.