Bloomberg: Индия наращивает закупки российской нефти

Нефтеперерабатывающие компании Индии планируют заключить с «Роснефтью» дополнительные закупочные контракты сроком на шесть месяцев, пишет сайт Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, страна уже значительно увеличила объёмы закупок российского сырья, несмотря на давление со стороны Вашингтона и Брюсселя — и благодаря тому, что оно продаётся с большой скидкой, смогла увеличить за счёт этого экспорт бензина.

Индия планирует резко нарастить импорт нефти из России: государственные нефтеперерабатывающие компании страны на фоне отказа многих импортёров по всему миру от российского сырья из-за спецоперации на Украине проявляют большой интерес к увеличению объёма закупок у «Роснефти», которая в нынешних условиях предлагает большой дисконт, сообщает Bloomberg.

Как сообщили агентству на условиях анонимности источники, знакомые с закупочными планами индийской стороны, госкомпании, включая Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, в настоящий момент ведут коллективную работу по финализации и утверждению новых шестимесячных контрактов о поставке российской нефти в Индию. По словам источников, контракты предусматривают, что расходы на доставку нефти и страхование её перевозки лягут на «Роснефть».

Соглашения — если они будут в итоге заключены — станут отдельными контрактами сверх тех объёмов, которые Индия уже ввозит из России по другим договорённостям, отмечает корреспондент Bloomberg. Согласно информации от источников, объёмы и цены пока обсуждаются с индийскими банками, которые должны будут обеспечить финансирование доставки сырья. Собеседники агентства также подчёркивают, что индийские перерабатывающие компании рассчитывают на фоне сворачивания активности международными трейдерами закупать всё большие объёмы ресурсов напрямую у «Роснефти».

Как напоминает автор материала, индийские государственные и частные предприятия уже долго наращивают закупки российской нефти — в отличие от большинства клиентов, которых отпугнули введённые в отношении Москвы санкции США, Великобритании и Евросоюза. В минувшем месяце в Индию и Китай отправились рекордные объёмы сырья из России, а европейские страны были вынуждены в срочном порядке искать альтернативу потерянным поставкам в других странах — вплоть до ОАЭ. Спровоцированная ситуацией паника и перестройка глобальных нефтяных потоков привели к росту котировок на 20% по сравнению с последними неделями февраля.

В Индии, которая занимает на азиатском рынке второе место по потреблению нефти, перерабатывающие компании смогли увеличить доходы, превращая дешёвое российское сырьё в топливо, которое они реализуют на внутреннем рынке, а также экспортируют в Европу и США, разъясняется в материале Bloomberg. Наряду с Россией страна также заключает долгосрочные и спотовые контракты и с другими поставщиками — в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, пишет агентство.

По подсчётам Bloomberg, Индия в период с конца февраля по начало мая закупила более 40 млн баррелей российской нефти — что уже примерно на 20% больше, чем объём закупок у России за весь 2021 год. В мае в страну поступало около 740 тыс. баррелей российской нефти в сутки против 284 тыс. по состоянию на апрель и 34 тыс. в минувшем году.

Несмотря на то что закупки индийскими компаниями российского сырья не нарушают никаких законов или санкций, США и Евросоюз оказывают сильное давление на Дели, пытаясь склонить его к отказу от импорта из России, дабы лишить страну доходов, отмечается в материале Bloomberg. Впрочем, в индийском правительстве подчёркивают, что страна по-прежнему импортирует значительно меньше российского сырья, чем Европа, а его доля в общей структуре импорта является минимальной. «Мы людей отправляем не конкретно за российской нефтью, а за нефтью вообще, — комментировал ситуацию министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. — А закупают обычно ту нефть, которая имеет самую привлекательную цену на рынке. Привязывать к этому какие-то политические посылы я бы не стал».

Благодаря большому дисконту на российское сырьё Индия, которая закупает более 85% потребляемой нефти, смогла получить небольшую финансовую передышку на фоне мощнейшей инфляции на все товары от продовольствия и до топплива, упоминает корреспондент Bloomberg. Доступ к дешёвой нефти уже помог стране нарастить объёмы экспорта бензина, который в апреле увеличился почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Доля нефти, закупаемой Индией в Евро-Азиатском регионе, к которому относится и Россия, в том же месяце достигла 10,6% против 3,3% годом ранее.