Guardian: негативное восприятие России ограничивается в основном западными либеральными демократиями

Согласно индексу восприятия демократии, составленному фондом «Альянс демократий», негативное отношение к России в основном свойственно странам Запада и «другим странам с либеральной демократией», сообщает The Guardian. В странах Азии большинство выступает против разрыва экономических связей с Россией, а в Латинской Америке мнения делятся поровну.

Ежегодная оценка отношения стран к демократии показала резкую поляризацию между странами Запада и остальным миром в восприятии России, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведённый фондом «Альянс демократий».

Индекс восприятия демократии, составленный после начала российской спецоперации на Украине, охватывает страны Азии, Латинской Америки, Европу, а также США. Опрос показал, что негативное восприятие России в основном характерно для Европы и «других стран с либеральной демократией».

Так, 55% опрошенных в европейских странах высказались за разрыв экономических связей с Россией из-за событий на Украине. Между тем в странах Азии большинство высказалось против, а в Латинской Америке мнения разделились поровну.

Из 31 страны, высказавшейся за разрыв отношений, 20 находятся именно в Европе. В число стран с наиболее негативным отношением к России вошли Польша, где этот показатель составил 87%, Португалия (79%), Италия (65%), Великобритания (65%), Швеция (77%), США (62%) и Германия (62%).

В 20 странах, напротив, большинство опрошенных считают, что экономические связи с Россией разрывать не стоит. Среди них Греция, Кения, Турция, Китай, Израиль, Египет, Нигерия, Индонезия, ЮАР, Вьетнам, Алжир, Филиппины, Венгрия, Мексика, Таиланд, Марокко, Малайзия, Перу, Пакистан, Саудовская Аравия. Мнения жителей Колумбии разделились поровну. В числе лидеров среди стран с положительным отношением к России британское издание называет Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Алжир и Египет.

При этом опрос также показал, что в мире сильны симпатии по отношению к Украине. Как пишет The Guardian, почти половина респондентов во всём мире, а именно 46%, заявили, что Европейский союз, США и НАТО оказывают слишком мало помощи Украине, а 11% посчитали, что там делают слишком много.