American Thinker посчитал, куда уходят деньги американских налогоплательщиков на Украине

Объёмы военной помощи Соединённых Штатов Украине в конечном счёте превзойдут объёмы помощи, которую Вашингтон оказывал любой другой стране за последние два десятилетия. Автор American Thinker решил подсчитать, на что должны пойти деньги американских налогоплательщиков. Однако, учитывая уровень коррумпированности как Украины, так и Соединённых Штатов при администрации Байдена, далеко не факт, что средства будут расходоваться надлежащим образом, предупреждает он.

Если сказать, что Соединённые Штаты — глубоко разобщённая страна, это будет заметным преуменьшением. Нет практически ни одного вопроса, в котором Штаты могли бы похвастаться абсолютным единодушием. Этот раскол заметнее всего проявляется в Вашингтоне, где демонстрация межпартийного сотрудничества — в принципе очень редкое явление. Однако, как пишет American Thinker, последние несколько месяцев наблюдается как раз редкое единодушие, но американские политики демонстрируют его не в отношении вопросов, касающихся непосредственно Соединённых Штатов, а в отношении страны, которая находится более чем за 9 тыс. км от их берегов.

Как продолжает автор статьи, в мае палата представителей одобрила законопроект о выделении Украине $40 млрд американских налогоплательщиков. Недавно выделение этой помощи одобрил и сенат. Всего за два месяца объёмы помощи Украине достигли $53 млрд. Ранее Байден также отправил Украине вооружения на сумму $3,9 млрд, в том числе ракетные комплексы с лазерным наведением, противоартиллерийские РЛС, ракетные комплексы Javelin и Stinger, противотанковое оружие и разнообразные боеприпасы. Примерно за месяц до начала российской операции Байден предоставил Украине «помощь в области безопасности».

Далее автор статьи поясняет детали пакета помощи Украине. Более $4 млрд — это «помощь в условиях катастроф международного масштаба», то есть эти средства предназначены для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины и других пострадавших стран. Почти $15 млрд в пакете предназначены для проведения оборонительных операций. Из них $6 млрд пойдут на предоставление Украине помощи в области безопасности, а $8,7 млрд — на пополнение запасов американского военного оборудования, поставляемого на Украину.

Более $100 млн пойдут на реализацию инициатив по борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и связанными с этим программи.

Более $350 млн потратят на помощь украинским беженцам и на поддержку других стран Восточной Европы. Этот законопроект также подразумевает выделение сотен миллионов долларов на закупку ракет, других орудий, военных машин на гусеничном ходу, боеприпасов и летательных аппаратов.

Около $3,9 млрд будут направлены на содержание американских военных, находящихся в Европе.

Примерно $2 млрд предназначены для обеспечения долгосрочной поддержки союзников НАТО и программ Министерства обороны США по модернизации вооружённых сил.

Около $16 млрд выделяются на экономическую поддержку Украины, на оказание гуманитарной помощи в глобальных масштабах и на реализацию целого ряда международных программ.

Законопроект также предусматривает выделение ещё $11 млрд в рамках пакетов Presidential Drawdown Authority, которые позволяют Байдену предоставлять средства и услуги, не дожидаясь одобрения конгресса США.

Кроме того, почти $200 млн уйдут на реализацию дипломатических программ Госдепартамента США — в ответ на ситуацию на Украине и в других странах, которые это конфликт затронул.

Около $110 млн будут потрачены на строительство, обслуживание и обеспечение безопасности посольства.

«Чтобы было понятнее, объёмы военной помощи Соединённых Штатов Украине в конечном счёте превзойдут объёмы помощи, которую Вашингтон оказывал любой другой стране за последние два десятилетия. Сумма, выделяемая Украине, окажется в два раза больше тех средств, которые Соединённые Штаты ежегодно тратили на войну в Афганистане — даже когда там находился американский контингент», — пишет автор статьи.

Однако, продолжает он, поскольку у граждан США есть право знать, на что их страна тратит деньги, в законопроекте о помощи Украине необходимо было прописать механизм контроля над всеми этими расходами, а также требование раскрывать всю информацию касательно расходов. Однако власти этого так и не сделали. Учитывая уровень коррумпированности как Украины, так и Соединённых Штатов при администрации Байдена, полное отсутствие подотчётности и прозрачности становится особенно пугающим. И не исключено, что тендеры и контракты на закупку и поставки разнообразных средств, прописанных в этом законопроекте — от современных боеприпасов до продуктов питания, — достанутся близким друзьям и родственникам тех, кто сейчас сидит в Вашингтоне.

Как заключает автор материала, все граждане США должны быть глубоко обеспокоены не только той суммой, которую правительство готовится потратить на Украине, но и потенциальными негативными последствиями этого решения. Тревожить должно также и то, что такие значительные средства расходуются именно в тот момент, когда сами Соединённые Штаты сталкиваются с множеством серьёзных проблем, в том числе высочайшим за 40 лет уровнем инфляции и кризисом в цепочках поставок. Не меньше должна пугать и быстрота и единодушие принятия подобных законопроектов.