Handelsblatt: Еврокомиссия предложила два пути изъятия российских миллиардов

Еврокомиссия выдвинула два предложения, которые должны облегчить изъятие находящихся под санкциями российских миллиардов. Однако, как сообщает Handelsblatt, эта идея вызывает неоднозначную реакцию: в то время как одни считают, что полученные деньги можно потратить на восстановление Украины, другие возражают, что выгода такого шага сомнительна, а ущерб для репутации Запада будет ощутим.

По решению Еврокомиссии, активы российских олигархов теперь легче будет арестовать, если они находятся под санкциями ЕС, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Действующее законодательство в различных странах ЕС носит фрагментарный характер, пояснил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас: «Мы ловим только мелкую рыбу, а большие акулы ускользают». До сих пор российские миллиардеры, близкие к Кремлю, обходили санкции, например, уводя яхты в международные воды или переводя активы на других владельцев.

В среду европейское ведомство выдвинуло два предложения по конфискации активов. Во-первых, Еврокомиссия хочет сделать уклонение от санкций уголовным преступлением во всём ЕС. Таким образом, нарушение сможет преследоваться, а также подвергаться наказанию во всех государствах-членах. В некоторых странах ЕС уклонение от санкций до сих пор рассматривается лишь как незначительное правонарушение. Соответственно, штрафы за это невелики.

Однако уголовное право относится к национальной компетенции. Поэтому теперь Еврокомиссия утверждает, что уклонение от санкций — международная европейская проблема, которая требует единого урегулирования по всему ЕС. Предложение Еврокомиссии требует единогласного принятия 27 государствами-членами, прежде чем ведомство сможет официально представить соответствующую директиву, поясняет издание.

Во-вторых, брюссельский орган планирует ужесточить директиву о возврате и конфискации активов. При этом Еврокомиссия берёт пример с законов против мафии в Италии. В будущем подозрения в том, что активы были приобретены преступным путем, будет достаточно для их конфискации. В этом случае суд вынесет постановление о конфискации имущества даже без вынесения окончательного решения.

Также планируется уменьшить препятствия для ареста замороженных активов, продолжает Handelsblatt. Правоохранительные органы смогут быстрее продавать имущество, чтобы предотвратить потерю стоимости. В ходе дебатов о восстановлении Украины замороженные российские активы уже не первый день упоминаются как возможный источник финансирования. Однако пока юридические препятствия для этого высоки из-за правил по защиту частной собственности в западных странах.

Поэтому вопрос о том, приведут ли предложения Еврокомиссии к увеличению количества арестованных активов, остаётся спорным, подчёркивает немецкая газета. Евродепутат Маркус Фербер в связи с этим высказался о «символической политике» и выступил с предостережением: «Если мы сейчас начнём конфисковывать активы российских частных граждан, а через несколько месяцев суды снова пересмотрят все эти решения, то это окажется выстрелом мимо цели».

Чтобы обойти юридические проблемы, европейцы, канадцы и американцы рассматривают возможность сделать олигархам предложение: деньги в обмен на роскошную жизнь. Сверхбогатые россияне могут купить себе выход из-под санкций, пишет Handelsblatt. Деньги пошли бы на восстановление Украины — и олигархи снова смогли бы наслаждаться комфортом западного образа жизни. Однако разговоры об этом пока находятся на ранней стадии. На прошлой неделе эта тема впервые обсуждалась на встрече министров финансов стран «Большой семёрки» под Бонном.

Как сообщается в статье, на сегодняшний день с начала спецоперации России на Украине в Европе заморожено около €10 млрд частных российских активов. В лучшем для Европы случае может быть конфискована часть этих €10 млрд — а именно та, на которую падает подозрение в уголовном преступлении. Для восстановления Украины, на которое необходимы сотни миллиардов евро, это будет лишь малая часть необходимых средств, подчёркивает издание.

Сюда же относятся замороженные валютные резервы российского Центрального банка. Однако страны G7 пока не знают точно, сколько на самом деле находится на западных счетах. Цифра в $300 млрд, часто упоминаемая в дискуссиях, взята из анализа данных Банка международных расчётов, сделанного летом 2021 года. Возможно, российское правительство вывезло часть сбережений в безопасное место перед началом спецоперации на Украине.

Согласно статистике российского центрального банка, в начале 2021 года около 10% российских резервов находилось в Германии. Однако, по мнению франкфуртских финансовых кругов, на данный момент там почти ничего не осталось. Судя по всему, Россия вывела деньги ещё до вступления санкций в силу. Можно предположить, что часть из них также находится в частных банках.

В любом случае, изъять резервы будет сложно, потому что пока для этого нет никаких законных оснований, отмечает издание. В США сейчас также незаконно изымать валютные резервы, пока страна не находится в состоянии войны.

Тем не менее несколько правительств стран ЕС сейчас выступают за использование резервов центрального банка для восстановления Украины. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также заявляет о готовности к такому шагу.

Однако эксперты настроены скептически: во-первых, выгода сомнительна, утверждают Джошуа Киршенбаум и Николя Верон из брюссельского аналитического центра Bruegel. На военном балансе сил между Россией и Украиной это никак не отразится. ЕС и США также не испытывают такой нехватки денег, чтобы не покрыть текущие расходы на Украину из своих бюджетов.

Решающую роль играет принципиальная сторона вопроса, утверждают Киршенбаум и Верон. Подобным шагом Запад сделает себя морально уязвимым: «Надёжное отстаивание порядка, основанного на правилах, стоит больше, чем миллиарды, полученные за счёт конфискации российских денег». Эти сомнения возникли и у правительства Германии. Арест активов центрального банка России может стать нарушением табу. Другие страны смогут прибегнуть к подобным методам в будущем и тем самым нанести ущерб интересам Германии, заключает немецкая газета Handelsblatt.