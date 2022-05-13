Spiegel: фон дер Ляйен назвала «тревожный пакт» России с Китаем «самой прямой угрозой мировому порядку»

В четверг на пресс-конференции по итогам саммита Япония — ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия, участвующая в военных действиях на Украине и заключившая «тревожный пакт» с Китаем, является «самой прямой угрозой мировому порядку», сообщает Der Spiegel. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, на саммите стороны обсудили «способы укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны» и договорились об углублении «консультаций по поводу более напористого Китая».

В ходе визита в Японию руководство Евросоюза заявило об опасности внешнеполитического сотрудничества России и Китая. Резкой критике действия Москвы прежде всего подвергла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: в четверг на пресс-конференции по итогам саммита Япония — ЕС она объявила, что Россия, участвующая в военных действиях на Украине и заключившая «тревожный пакт» с Китаем, является «самой прямой угрозой мировому порядку», сообщает Der Spiegel.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что спецоперация России на Украине — это «не только дело Европы: это расшатывает ядро ​​международного порядка, в том числе в Азии». По его словам, этого «нельзя допустить». Несмотря на сдержанную позицию в других конфликтах, Япония с самого начала присоединилась к жёстким санкциям Запада в отношении Москвы.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что сотрудничество по украинскому кризису «имеет решающее значение для Европы, а также для Индо-Тихоокеанского региона». Он объявил, что ЕС и Япония также намерены «углубить свои консультации по поводу более напористого Китая».

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Япония намерены расширить сотрудничество для усиления конкурентоспособности экономик. По её словам, стороны будут работать над обеспечением надёжности цепочек поставок, которые пострадали в результате пандемии и украинского кризиса. «Мы должны иметь возможность рассчитывать на надёжные цепочки поставок», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии также призвала к сотрудничеству в области инфраструктурных инвестиций в регионе для эффективного противостояния Китаю. «Потребности в инвестициях огромны, а возможности ограничены», — заявила фон дер Ляйен. «Инвестиционные кредиты зачастую имеют цену, которую не должна платить ни одна страна, например, цену посягательств на её суверенитет», — подчеркнула она, подвергнув критике инвестиционную деятельность Китая в рамках его инициативы «Один пояс — один путь».

Мишель, в свою очередь, заявил, что стороны обсудили «способы укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны». Кисида указал на напряжённость в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где, как опасается Токио, Пекин всё чаще пытается претендовать на спорные территории. Ожидается, что в пятницу Мишель посетит Хиросиму, пишет Der Spiegel.