Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и ужесточение западных санкций, российский энергетический гигант «Газпром» объявил о заметном увеличении экспорта энергоносителей. Согласно отчёту, за первые четыре месяца 2022 года поставки российского газа в Китай увеличились на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает WION.
Хотя вопрос о дальнейших поставках российских энергоносителей в Европу остаётся неопределённым на фоне всё новых санкций, которые Запад вводит против России из-за продолжающейся спецоперации на Украине, экспорт в другие страны продолжает расти. Российский энергетический гигант «Газпром» в выходные объявил о значительном увеличении поставок природного газа в Китай, сообщает WION.
Согласно официальному отчёту, за первые четыре месяца 2022 года экспорт российского газа в Китай увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом предыдущего 2021 года. Основные поставки при этом осуществлялись по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC), поясняется в статье.
Экспорт российских энергоносителей в Китай продолжает расти, несмотря на обострение конфликта вокруг Украины, отмечает WION. Пекин воздерживается от открытого осуждения российской спецоперации на Украине, продолжая призывать к дипломатическому урегулированию кризиса, говорится в статье.
В то же время «энергетическое противостояние» между Россией и Западом привело к тому, что объёмы экспорта российского газа в страны за пределами бывшего СССР снизились на 26,9% в начале этого года. В сумме за последние четыре месяца туда было поставлено около 50,1 млрд кубометров, сообщает WION.
Это частично было связано и с тем, что ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы с 31 марта платежи за газ из «недружественных стран», включая государства Евросоюза, осуществлялись в рублях. Вначале Брюсссель отклонил новые правила Москвы, назвав это «шантажом», напоминает WION.
Однако позднее Европейская комиссия объявила, что допустима оплата российского газа в рублях при соблюдении санкционных ограничений, говорится в статье. В то же время несколько стран Европы уже отказались переходить на оплату в рублях, что побудило «Газпром» в конце апреля прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию, пишет WION.
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 10 617 человек, в том числе 1421 ребёнок. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Колонна беженцев, состоящая из десятков машин, подверглась обстрелу со стороны украинского блокпоста в Харьковской области, сообщил РИА Новости очевидец. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на информацию о том, что лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон и её тренером может стать наставник женской сборной России Михаил Шашилов.
Украинские военные установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня на территории опытного цементного и коксохимического заводов в Харькове. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
При присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией. Об этом в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» рассказала представитель МИД России Мария Захарова.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.
Действия, предпринятые Россией на Украине, абсолютно законны, при этом Москва регулярно привлекала внимание западных стран к геноциду населения украинских юго-восточных районов со стороны Киева, однако российскую сторону не стали слушать. Об этом в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» рассказала представитель МИД России Мария Захарова.
Воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.