Guardian: выручка России от экспорта энергоносителей удвоилась на фоне санкций

Россия удвоила доходы от экспорта топлива после начала спецоперации на Украине, несмотря на всё новые санкции Запада. По оценкам аналитиков, за два прошедших месяца Москва получила около €62 млрд за поставки нефти, газа и угля, извлекая выгоду из роста цен в условиях кризиса. При этом крупнейшим европейским импортёром российских энергоресурсов остаётся Германия, сообщает The Guardian.

Доходы России от продажи ископаемого топлива странам Европы за прошедшие два месяца с момента начала спецоперации на Украине выросли почти вдвое, пишет The Guardian. Согласно данным отчёта, составленного Центром по исследованиям энергетики и чистого воздуха (CREA) на основе анализа судоходства и грузовых перевозок, за этот период Россия получила около €62 млрд евро от экспорта нефти, газа и угля.



При этом её доходы от импорта энергоресурсов в ЕС за последние два месяца составили в сумме около €44 млрд. Для сравнения, за весь прошлый год Россия получила около €140 млрд — то есть примерно €12 млрд в месяц, поясняется в статье. Эти данные показывают, что Москва продолжает извлекать выгоду из резкого роста цен на энергоресурсы даже при сокращении объёмов экспорта, пишет The Guardian.



Москва продолжает «мёртвой хваткой» контролировать рынок поставок энергоносителей в страны Европы и наживаться на этом, несмотря на то, что правительства этих стран «отчаянно пытаются помешать Владимиру Путину использовать нефть и газ в качестве экономического оружия», подчёркивается в статье.



Хотя общие объёмы экспорта из России сократились из-за санкций, но, учитывая её доминирующее положение на рынке, это лишь способствовало росту цен, которые и без того были высокими из-за нехватки предложения на фоне кризиса в мировой экономике в связи с пандемией COVID-19, поясняется в статье. По данным CREA, за первые три недели апреля объёмы отгрузки сырой нефти из России в иностранные порты упали на 30% по сравнению с показателями за январь и начало февраля.



Однако более высокие цены на нефть и газ, которые теперь может устанавливать Россия, означают, что её доходы, которые в основном поступают почти напрямую российскому правительству через компании с доминирующей долей государственной собственности, заметно выросли, даже несмотря на санкции и экспортные ограничения. «Россия фактически поймала ЕС в ловушку, где любые дальнейшие ограничения будут приводить к дальнейшему росту цен, несмотря на все усилия правительств стран ЕС, тем самым сокращая их доходы», — пишет The Guardian.



Ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта подчеркнул, что все эти деньги лишь укрепляют политику Путина, и единственный способ повлиять на него — это быстро отказаться от российского топлива. По его мнению, продолжение импорта энергоресурсов из России свидетельствует о серьёзных пробелах в санкциях, наложенных на Россию, а все, кто по-прежнему покупает российское топливо, оказываются тем самым замешаны «в чудовищных нарушениях международного права», говорится в статье.



Кроме того, возмущение на Западе вызвало недавнее решение российских властей приостановить поставки энергоресурсов в Польшу и Болгарию после их отказа оплачивать импорт в рублях. Как полагает Луи Уилсон, старший советник избирательной группы Global Witness, тот факт, что Россия «нарушает свои собственные контракты», означает, что у европейских компаний не осталось оправданий, чтобы продолжать вести с ней бизнес, и они тоже вправе разорвать все сделки, пишет The Guardian.



Данные CREA показывают, что многие западные компании продолжали вести торговлю с Россией в крупных объёмах. В их число входят, в частности, British Petroleum, Shell и ExxonMobil. В то же время представитель Shell заявил The Guardian, что эта компания предприняла решительные действия и уже объявила о своём намерении полностью выйти из всех совместных проектов с российским «Газпромом», а также поэтапно отказаться от закупки всех российских углеводородов после консультаций с правительством.



Представитель Exxon также заявил, что эта компания «соблюдает все санкции» в отношении России и не заключала никаких новых контрактов на российскую продукцию. По его словам, в настоящее время Exxon не планирует поставки российской нефти или нефтепродуктов в Великобританию и не будет инвестировать в новые разработки на территории России, говорится в статье.



Согласно отчёту CREA, крупнейшим импортёром российского топлива за последние два месяца была Германия, несмотря на неоднократные заявления правительства этой страны о том, что для него является приоритетом прекращение зависимости от российской нефти, сообщает The Guardian. За этот период Германия заплатила за российский импорт энергоресурсов в сумме около €9 млрд, говорится в статье.



К числу крупных импортёров также относятся Италия и Нидерланды — они заплатили России около €6,8 млрд и €5,6 млрд соответственно. Однако поскольку в этих странах действуют крупные порты, которые в большом количестве принимают газ и нефтепродукты для переработки и использования в химической промышленности, вполне возможно, что значительная доля этого импорта использовалась и в других регионах, заключает The Guardian.