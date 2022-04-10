CNN: ЕС будет поэтапно отказываться от российского угля — но с нефтью есть вопросы

Европейские лидеры собираются отказаться от российского угля, а также подумывают запретить импорт российской нефти, пишет CNN. Однако, как отмечает канал, хотя Европа и сможет отказаться от российского угля из-за наличия на рынке альтернативных поставщиков, многие члены ЕС достаточно сильно зависят от нефтяного импорта, в то время как у остальных на отвязку от российских энергоносителей уйдёт немало времени.

Европейские лидеры договорились о поэтапном отказе от импорта российского угля в рамках нового пакета санкций из-за действий России на Украине. При этом следующим в списке мер может стать нефтяное эмбарго, пишет CNN.

ЕС запретит поставки российского угля любого вида. Предполагается, что подобный шаг коснётся российского экспорта на сумму около €8 млрд в год. По данным одного источника CNN в ЕС, Европа собирается сократить импорт в течение следующих четырёх месяцев.

Таким образом, Европа впервые нанесла удар по российскому энергетическому сектору. Вместе с тем Украина сочла такие меры недостаточными. «Как долго Европа может игнорировать возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России?» — задался вопросом лидер этой страны Владимир Зеленский.

Европейская комиссия утверждает, что около 45% импорта природного газа и около 25% импорта нефти поступает из России. С момента ввода российских войск на Украину ЕС импортировал российских энергоносителей на сумму примерно €35 млрд.

При этом запретить поставки угля всегда было легче: Европа импортирует из России почти половину своего угля, однако спрос на это самое неэкологичное топливо в мире и так уже падает, в то время как альтернативных поставщиков угля куда больше, чем поставщиков газа.

По данным Международного энергетического агентства, Россия — это вторая в мире страна по объёмам экспорта нефти после Саудовской Аравии; в прошлом году на неё пришлось всего 14% мировых поставок чёрного золота. При этом до начала конфликта на Украине почти две трети её экспорта шло в Европу.

В этом контексте Европа намеревается отказаться от российского газа и нефти уже к 2027 году. Однако вопрос нефтяного эмбарго стоит на повестке дня ЕС уже прямо сейчас. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пятый пакет санкций «станет не последним».

«Да, мы только что запретили поставки угля, и теперь нам следует заняться нефтью», — подчеркнула она.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал одним из первых европейских лидеров, открыто поддержавших полный запрет на поставки российской нефти, отметив, что Европа «не может пустить на самотёк» события на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что, по его мнению, Германия сможет остановить импорт российской нефти уже «в этом году». По его словам, Берлин «предпринимает активные усилия», чтобы обрести независимость от импорта российской нефти. Тем не менее канцлер добавил, что Германии нужно будет больше времени, чтобы отвязать свою экономику от российского газа.

Новые подробности о санкциях против нефтяного сектора могут появиться уже в понедельник по итогам переговоров министров ЕС. На повестке дня, в частности, стоят такие варианты, как налогообложение импорта нефти и меры, призванные заставить покупателей класть деньги за нефть на счета эскроу, которые Россия может использовать только при выполнении ряда условий.

Тем не менее, как отмечает канал, единодушия в этом вопросе членам ЕС добиться будет непросто. Дело в том, что разные страны ЕС в разной степени зависимы от российской нефти. Особенно в этом плане уязвима Венгрия, в то время как премьер-министр этой страны и давний союзник президента Владимира Путина Виктор Орбан вполне может отказаться от любых шагов в этом направлении.

Хотя на данный момент маловероятно, чтобы ЕС ввёл санкции против российского газа из-за того экономического ущерба, который он нанесёт себе самому, последствия ограничений на поставки российской нефти для Европы будут куда менее болезненными.

Более того, США, Великобритания, Канада и Австралия уже объявили о запрете на российскую нефть, в то время как более широкое эмбарго, по сути, уже стало реальностью, так как банки, трейдеры и различные компании пытаются избежать финансовых санкций.

Кроме того, на днях некоторые богатые страны пообещали пустить в дело свои нефтяные резервы для снижения цен на чёрное золото и нивелирование остановок поставок из России. США, например, заявили о намерении распечатать 180 млн баррелей из своих хранилищ. Примеру Вашингтона последовали и члены МЭА, добавив к этому числу ещё 60 млн баррелей.

Вице-президент по анализу в Rystad Energy Клаудио Галимберти считает, что влияние нефтяного эмбарго ЕС на Россию будет зависеть от того, в какой степени Москва сможет перенаправить экспортные потоки в Азию.

«До тех пор, пока России будет удаваться перенаправлять большую часть своего нефтяного экспорта нефти из Европы в Азию, удар — в относительных величинах — будет не слишком сильным. Однако если этого не произойдёт, российская экономика будет полностью подорвана, так как она сильно зависит от экспорта нефти», — объяснил он.