Bloomberg: Россия и Китай переходят на юани в торговле углём

Первые партии российского угля, оплаченные в юанях, готовы к отправке в Китай, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, Пекин давно искал способ подорвать доминирование доллара в мировой финансовой системе — и его попытки только усилились на фоне украинского кризиса.
Российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, готовы к отправке в Китай, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, Пекин и Москва стремятся сохранить свою торговлю энергоресурсами на фоне украинского кризиса.
Несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани ещё в марте, сообщает Bloomberg: первые партии прибудут в Китай уже в этом месяце. Отмечается, что это будет первая поставка российского товара, оплаченная в китайской валюте, с тех пор как США и ЕС ввели антироссийские санкции, отрезав несколько российских банков от международной финансовой системы.
Как отмечает издание, Китай уже давно искал способы подорвать доминирование доллара в мировой торговле: теперь эти попытки будут усилены на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций. Россия также предложила Индии перейти на расчёты в национальной валюте в торговле нефтью.
В прошлом году Россия была вторым по объёму поставщиком угля в Китай, пишет Bloomberg. При этом в Китае сейчас растёт спрос на металлургический уголь, составляющий почти половину от всех российских поставок. Ранее все эти поставки осуществлялись в долларах, однако они были приостановлены, после того как США и ЕС отключили несколько российских банков от системы SWIFT.
Между тем, курс российского рубля уже вернулся на уровень до украинского кризиса, пишет издание. Bloomberg напоминает, что в начале марта российская валюта испытала рекордное падение до 140 рублей за доллар, однако теперь вернулась на уровень в районе 80 рублей за доллар.
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