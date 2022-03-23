Telegraph: Пекин призвал китайских бизнесменов «заполнить пустоту», образовавшуюся на российском рынке с уходом западных компаний

В ходе недавней встречи с представителями китайского бизнеса посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал соотечественников не терять время и «заполнить пустоту», образовавшуюся на российском рынке из-за санкций и ухода западных компаний, сообщает The Daily Telegraph. Дипломат отметил, что правительство КНР сейчас решает вопросы, связанные с адаптацией к логистике и трудностям «новой ситуации».

Пекин призвал китайские компании в России воспользоваться экономическими возможностями, созданными западными санкциями, сообщает The Daily Telegraph.

Выступая на встрече с представителями китайского бизнеса в воскресенье 20 марта, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил: «Текущая международная ситуация сложна. Крупные компании испытывают серьёзные трудности или даже перебои с платежами и цепями поставок. Это время, когда важную роль могут сыграть частные предприятия малого и среднего бизнеса». Дипломат отметил, что китайскому бизнесу не стоит терять время и пора «заполнить пустоту», образовавшуюся на российском рынке с внезапным уходом крупных западных компаний.

Как обращает внимание издание, на прошлой неделе президент США Джо Байден предупредил главу КНР Си Цзиньпина, что Поднебесную ждут «последствия», если она решит поддерживать действия президента Владимира Путина на Украине. А до этого США утверждали, что после запросов Кремля Пекин изъявил готовность предоставить России военную помощь. Однако посол КНР в США Цинь Ган эту информацию опроверг и подчеркнул, что его страна «сделала бы всё, чтобы снизить уровень напряжённости кризиса».

При этом Китай уже неоднократно выступал с критикой в адрес США за введение санкций против Кремля и обещал поддерживать «нормальные торговые отношения» с Россией.

Как отметил посол Чжан, явно имея в виду санкционный режим, китайское правительство сейчас ищет пути, которые помогут приспособиться к логистике и трудностям в «новой ситуации». Также дипломат посоветовал представителям китайского бизнеса как можно быстрее «адаптироваться» к новой реальности.