Newsgeorgia
Грузины испугались российского военного «металлолома»
Грузинские пользователи соцсетей забили панику, увидев в центре Тбилиси окрашенные в защитные цвета ЗИЛы с российскими транзитными номерами. Однако власти поспешили развеять опасения граждан: это не российское вторжение, а партия списанных автомобилей, которые приобрел местный бизнесмен, чтобы разобрать и продать на запчасти, сообщает портал Newsgeorgia.
В Грузии сожгли российский флаг
В центре грузинского Поти группа активистов организации «Свободная зона» сожгла российский флаг. Его вместе с флагами других государств вывесили в рамках международного фестиваля. Как передает Newsgeorgia, организаторы мероприятия инцидент пока не комментируют.
Саакашвили: «Евразийский мусор» откатит Грузию в прошлое
Михаил Саакашвили подверг критике слова грузинского премьера Бидзины Иванишвили о возможности рассмотрения вступления страны в Евразийский союз. По его словам, западный путь для Грузии безальтернативен, пишет Newsgeorgia.