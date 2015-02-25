Грузины испугались российского военного «металлолома» Грузинские пользователи соцсетей забили панику, увидев в центре Тбилиси окрашенные в защитные цвета ЗИЛы с российскими транзитными номерами. Однако власти поспешили развеять опасения граждан: это не российское вторжение, а партия списанных автомобилей, которые приобрел местный бизнесмен, чтобы разобрать и продать на запчасти, сообщает портал Newsgeorgia. 25 февраля 2015 Newsgeorgia

В Грузии сожгли российский флаг В центре грузинского Поти группа активистов организации «Свободная зона» сожгла российский флаг. Его вместе с флагами других государств вывесили в рамках международного фестиваля. Как передает Newsgeorgia, организаторы мероприятия инцидент пока не комментируют. 5 ноября 2013 Newsgeorgia