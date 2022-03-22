Newsgeorgia: большинство грузин высказались против присоединения к антироссийским санкциям

Согласно данным опроса, 64% жителей Грузии считают, что власти страны поступили правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России. Как передаёт Newsgeorgia, 76,5% респондентов также полагают, что Грузии не стоит ввязываться в украинский конфликт, потому что это единственная возможность для страны в будущем продолжить стабильное развитие.

Более половины жителей Грузии считают, что власти поступили правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России. Как передаёт Newsgeorgia, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого грузинской компанией GORBI.

Вопрос, на который предлагалось ответить респондентам, был сформулирован следующим образом: «Правительство «Грузинской мечты» не присоединилось к экономическим санкциям, введённым против России. По вашему мнению, этот шаг правительства был правильным или нет?».

64% респондентов выбрали вариант ответа «правильный шаг», а 30,4% сказали, что это решение было неверным. 5,2% затруднились ответить.

У участников опроса также поинтересовались, согласны ли они с суждением о том, что Грузии не следует ввязываться в военный конфликт, потому что это единственная возможность для страны избежать войны сейчас и в будущем и продолжить стабильное развитие? 76,5% ответили, что согласны, 19,6% — не согласны, а 3,9% респондентов не смогли ответить.