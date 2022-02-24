Американский полковник: США пора признать обоснованность позиции России по Украине

Опасения относительно расширения НАТО, которые на протяжении многих лет выражали российские власти, имеют под собой логическое основание. Такое мнение в интервью Fox News высказал полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Запад должен гарантировать, что Североатлантический альянс никогда не примет в свои ряд ни Украину, ни Грузию, чтобы избежать обострения конфликта с Москвой.

Итак, администрация Байдена заявляет нам, что до конца ночи Россия вторгнется на Украину. Разумеется, никто, включая нас, этого не поддерживает. Никто не хочет кровопролития или войны где-либо. Никто в нашей передаче не болеет за Путина или, если уж на то пошло, за украинцев. Мы всегда выступаем за мир, без сомнений.

Вопрос в том, что случится дальше? И кого спросить о вероятном развитии событий? Трудно кому-то довериться. Человек, которому мы доверяем, — отставной полковник Дуг Макгрегор. Именно его мы просим сегодня растолковать нам, что происходит. Во-первых, спасибо за участие в нашей программе. На ваш взгляд, что произойдёт и что это означает?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Армии США в отставке: Для начала, Такер, позвольте мне просто кое-что повторить. Я, как и вы, и миллионы американцев предпочли бы, чтобы сейчас войска отправились не в Восточную Европу, а к границе с Мексикой. Но меня также очень волнует поиск пути, который позволит нам избежать конфликта с Россией.

Первое, что мы должны сделать, — это признать, что принципиальная позиция Путина и российских властей, которую они выдвигали на протяжении 25 лет, является обоснованной. Они не хотят, чтобы американские вооружённые силы и ракеты, а также войска НАТО находились в непосредственной близости от границы на востоке Украины. Абсолютно.

Мы не хотели их (советских войск. — ИноТВ) присутствия на Кубе, он не хочет их (сил НАТО. — ИноТВ) присутствия на востоке Украины. Мы должны признать это. Перестаньте притворяться, что это не проблема. Для них это серьёзная проблема.

Давайте признаем это, а затем перейдём к делу и скажем им: «Ладно. Наши опасения в настоящий момент связаны с тем, что мы не хотим, чтобы вы двигались на запад к польской границе через реку Днепр на Украине. Иными словами, совершенно очевидно, что вы собираетесь войти на территорию Восточной Украины. Об этом свидетельствует расположение войск. Мы понимаем это. Мы предпочли бы, чтобы вы этого не делали. Мы понимаем и признаём вашу точку зрения. Мы готовы сделать Украину нейтральной. Ни Украина, ни Грузия не должны быть в НАТО, и мы можем обсудить условия нейтралитета. Если вы примете эти условия, то можно обсудить другие важные вопросы. Вернём актуальность ДРСМД. Мы также можем решить вопросы, которые касаются войск, находящихся у границ или участвующих в учениях».

Мы отказываемся так поступать, и поэтому будем наблюдать, как 130–140 тысяч военнослужащих войдут на восток Украины в течение следующих нескольких дней. И мы ни черта не сможем с этим сделать.

То есть всё происходит стремительно. Что, по вашему мнению, администрация Байдена предпримет в ответ?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я думаю, они продолжат принимать меры, которые оказывались совершенно неэффективными — игнорировать все заявления России, угрожать ей санкциями, которые, честно говоря, не имеют большого значения для русских. Они могут их обойти, им удавалось найти способ их обходить в прошлом. Всё это на фоне праведного негодования о введении войск на Украину, которая представляет собой искусственное образование — треть населения этой страны не являются украинцами и никогда ими не были. То есть вывод такой: мы ничего не можем сделать. Мы будем выглядеть нелепо и глупо.

Ключевой вопрос касается европейцев. Только 26 процентов американцев считают, что мы должны участвовать в происходящем. А как насчёт европейцев? Где немцы? А у немцев нет вооружённых сил! Как вас можно воспринимать всерьёз, если у вас ничего нет? Германию от России отделяет только польская армия.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.