Civil.Ge
Политолог: Путин добивается величия России старомодными методами
Внешняя политика Владимира Путина ориентирована не на военное противостояние с НАТО, а на создание зоны влияния России на постсоветском пространстве при помощи точечных силовых операций, поведал в интервью Civil.ge политолог Марк Галеотти. По мнению Галеотти, российский лидер пытается «снова сделать Россию великой», но использует для этого методы «XIX века».
Civil.Ge: Лужков возмутил грузин своим визитом
Грузинская общественность была возмущена визитом в страну бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как передаёт портал Civil.Ge, причиной этому стало посещение Лужковым Абхазии и Южной Осетии в прошлом, а въезд в эти области согласно грузинским законам разрешён только со стороны Грузии.
Civil.ge: Экс-премьер Грузии предупредил Киев об опасных советах Саакашвили
Назначение Михаила Саакашвили советником Петра Порошенко вызывает сожаление и тревогу, однако следует отнестись к этому с пониманием - такое заявление, как сообщает Civil.ge, сделал бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Тем не менее, сообщает издание, он подчеркнул, что советы грузинского экс-президента могут представлять для Киева опасность.
Грузинский министр поздравила «жертв депортации из России» с победой в ЕСПЧ
Как пишет Civil.ge, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск грузинских властей против России, признав, что в 2006 году там проходила массовая депортация грузин. Издание отмечает, что министр юстиции Грузии Теа Цулукиани поздравила с этой «победой» своих соотечественников, «ставших жертвами унизительного обращения».
Civil.ge: Москва исчерпала ресурс негативного воздействия на Тбилиси
Россия не сможет помешать евроинтеграции Грузии. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, у Москвы просто не осталось рычагов влияния на Тбилиси. Впрочем, «расслабляться» Грузии пока еще рано, считает он.
Саакашвили: Меня тошнит от нотаций Путина
Президент Грузии заявил с трибуны ООН, что считает Евразийский союз самым опасным проектом Владимира Путина и попыткой воссоздать «новую Российскую империю» - в противовес Европе. Впрочем, эта затея потерпит крах, уверен грузинский лидер.
МИД РФ: Грузия раздувает истерию вокруг южно-осетинской границы
МИД России обвинил Грузию в провокационных действиях вокруг укрепления южно-осетинской государственной границы, пишет Civil.Ge. По сообщению министерства, Грузия распространяет ложные сведения о перемещении линии границы вглубь грузинской территории. Тбилиси же осуждает Москву за «незаконные действия российской оккупационной армии вдоль оккупационной линии Цхинвальского региона».
Саакашвили: Путин дал Иванишвили 2 млрд долларов за мое «уничтожение»
Кремль заплатил премьер-министру Бидзине Иванишвили два миллиарда долларов, за то чтобы тот «уступил… правовое, политическое и моральное уничтожение действующего президента Грузии». С таким заявлением выступил Михаил Саакашвили, сообщает Civil.ge.
Россия возмущена военной биолабораторией США у своих границ
Едва торговые отношения между Россией и Грузией стали налаживаться, возникла новая угроза, пишет Civil.ge. Москва всерьез озабочена наличием в Тбилиси биологической лаборатории ВМС США. По мнению российской стороны, деятельность этого объекта представляет большую опасность и противоречит нормам международных конвенций.
Абхазия и Южная Осетия стали для Вануату территорией Грузии
Республика Вануату признает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемой частью грузинской территории, сообщает Civil.ge. Соответствующее соглашение островное государство подписало с Грузией.
Саакашвили: Россия проверяет грузинское правительство на прочность
Перемещение административной границы Южной Осетии вглубь подконтрольной Грузии территории - провокация со стороны России, считает грузинский президент Михаил Саакашвили. По его мнению, «жесткие действия со стороны РФ» прямо пропорциональны мягкой риторике Тбилиси.