Политолог: Путин добивается величия России старомодными методами Внешняя политика Владимира Путина ориентирована не на военное противостояние с НАТО, а на создание зоны влияния России на постсоветском пространстве при помощи точечных силовых операций, поведал в интервью Civil.ge политолог Марк Галеотти. По мнению Галеотти, российский лидер пытается «снова сделать Россию великой», но использует для этого методы «XIX века». 3 августа 2017 Civil.Ge

Civil.Ge: Лужков возмутил грузин своим визитом Грузинская общественность была возмущена визитом в страну бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как передаёт портал Civil.Ge, причиной этому стало посещение Лужковым Абхазии и Южной Осетии в прошлом, а въезд в эти области согласно грузинским законам разрешён только со стороны Грузии. 11 мая 2017 Civil.Ge

Civil.ge: Экс-премьер Грузии предупредил Киев об опасных советах Саакашвили Назначение Михаила Саакашвили советником Петра Порошенко вызывает сожаление и тревогу, однако следует отнестись к этому с пониманием - такое заявление, как сообщает Civil.ge, сделал бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Тем не менее, сообщает издание, он подчеркнул, что советы грузинского экс-президента могут представлять для Киева опасность. 15 февраля 2015 Civil.Ge

Грузинский министр поздравила «жертв депортации из России» с победой в ЕСПЧ Как пишет Civil.ge, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск грузинских властей против России, признав, что в 2006 году там проходила массовая депортация грузин. Издание отмечает, что министр юстиции Грузии Теа Цулукиани поздравила с этой «победой» своих соотечественников, «ставших жертвами унизительного обращения». 4 июля 2014 Civil.Ge

Civil.ge: Москва исчерпала ресурс негативного воздействия на Тбилиси Россия не сможет помешать евроинтеграции Грузии. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, у Москвы просто не осталось рычагов влияния на Тбилиси. Впрочем, «расслабляться» Грузии пока еще рано, считает он. 5 декабря 2013 Civil.Ge

Саакашвили: Меня тошнит от нотаций Путина Президент Грузии заявил с трибуны ООН, что считает Евразийский союз самым опасным проектом Владимира Путина и попыткой воссоздать «новую Российскую империю» - в противовес Европе. Впрочем, эта затея потерпит крах, уверен грузинский лидер. 26 сентября 2013 Civil.Ge

МИД РФ: Грузия раздувает истерию вокруг южно-осетинской границы МИД России обвинил Грузию в провокационных действиях вокруг укрепления южно-осетинской государственной границы, пишет Civil.Ge. По сообщению министерства, Грузия распространяет ложные сведения о перемещении линии границы вглубь грузинской территории. Тбилиси же осуждает Москву за «незаконные действия российской оккупационной армии вдоль оккупационной линии Цхинвальского региона». 24 сентября 2013 Civil.Ge

Саакашвили: Путин дал Иванишвили 2 млрд долларов за мое «уничтожение» Кремль заплатил премьер-министру Бидзине Иванишвили два миллиарда долларов, за то чтобы тот «уступил… правовое, политическое и моральное уничтожение действующего президента Грузии». С таким заявлением выступил Михаил Саакашвили, сообщает Civil.ge. 21 июля 2013 Civil.Ge

Россия возмущена военной биолабораторией США у своих границ Едва торговые отношения между Россией и Грузией стали налаживаться, возникла новая угроза, пишет Civil.ge. Москва всерьез озабочена наличием в Тбилиси биологической лаборатории ВМС США. По мнению российской стороны, деятельность этого объекта представляет большую опасность и противоречит нормам международных конвенций. 20 июля 2013 Civil.Ge

Абхазия и Южная Осетия стали для Вануату территорией Грузии Республика Вануату признает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемой частью грузинской территории, сообщает Civil.ge. Соответствующее соглашение островное государство подписало с Грузией. 15 июля 2013 Civil.Ge