Грузия Online: в вопросе санкций Грузия будет руководствоваться исключительно интересами государства
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, присоединится ли его страна к западным санкциям в отношении России. Как передаёт «Грузия Online» , Гарибашвили заявил, что в Тбилиси наблюдают за ситуацией, но в этом вопросе будут руководствоваться исключительно интересами государства.
«Мы сейчас наблюдаем за ситуацией, как будет действовать запад, какие ответные меры будут приняты и какой западом будет дан ответ России на этот вызов, на этот тест. Я в ежедневном режиме получаю аналитику, информацию разведки — и, естественно, мы внимательно следим, кто как отвечает на эту ситуацию.
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