Ведущий Fox News: от санкций Байдена американцы пострадают больше, чем Россия

Санкции для России — «как комары в Луизиане, всегда были — такова уж жизнь», заявил в своей передаче ведущий Fox News Джесси Уотерс. По его словам, в США продолжат расти цены на бензин и от ограничительных мер, которыми пользуется президент Джо Байден, больше пострадают американцы, чем россияне.

Стратегия президента США Джо Байдена по Украине неэффективна, особенно в плане экономических санкций. Об этом на своей передаче в среду 23 февраля заявил ведущий консервативного американского канала Fox News Джесси Уотерс.

Как сообщает Fox News, ситуацию на Украине журналист сравнил с ссорой братьев и сестёр, где США выступают в роли «старшего брата», который должен был следить за младшими, а те подрались и ситуация вышла из-под контроля — «разбили любимую мамину лампу». В конце концов домой приходят родители и наказывают всех, в том числе Америку — за действия других. «Ты ничего плохого не сделал, но теперь тебе придётся расплачиваться. Звучит не то чтобы справедливо, да? Вот что сейчас происходит в Восточной Европе», — прокомментировал Уотерс.

«На другом конце света Россия и Украина начали потасовку. Но вместо того чтобы разбить лампу, они разобьют экономику. И как отвечавший за них старший брат, американский народ будет за это наказан», — цитирует канал ведущего.

Журналист напомнил, что Россия — третий по величине поставщик нефти в мире и что ранее президент США Джо Байден свернул программу трамповской эпохи, направленную на обеспечение энергетической независимости США. Таким образом в случае обострения кризиса и масштабных санкций американцы на себе почувствуют удар по национальному энергетическому сектору.

Уотерс обратил внимание, что в Нью-Йорке галлон бензина уже стоит больше $5 и заправка внедорожника обходится местным жителям более чем в $100. В Калифорнии, Пенсильвании и Иллинойсе, трёх штатах с самыми высокими налогами на бензин, стоимость за галлон уже превысила $4.

По словам журналиста, Байден не понимает, что санкции для России — «как комары в Луизиане, всегда были — такова уж жизнь». Уотерс привёл слова российского посла в США Анатолия Антонова: «Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать своё государство».

По мнению Уотерса, в таких условиях, столкнувшись с ростом цен, от санкций американцы пострадают больше, чем россияне. «С поставками нефти уже напряжёнка. И Россия, крупный экспортёр, может их замедлить, когда ей заблагорассудится», — предупредил ведущий. Он считает: чтобы защитить американцев, администрация Байдена должна в первую очередь приостановить действия федерального налога на бензин — об этом уже даже говорят и демократы. «А когда Джесси и демократы в чём-то согласны, пора действовать», — призвал журналист.