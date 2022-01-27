Welt: бряцанием оружия на границе Украины Путин добился большего, чем готов признать Запад

В ходе переговоров по поводу украинского конфликта глава Кремля Владимир Путин добился гораздо большего, чем готовы признать на Западе, сообщает Welt. После присоединения Крыма к России он стал изгоем на международной арене, а теперь он снова важный игрок. К тому же российский президент де-факто добился того, что о членстве Украины или Грузии в НАТО сейчас и речи быть не может, объясняет корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Мы слышали, что в своих письмах, которые, конечно же, нет возможности дословно цитировать, НАТО И США отказались выполнять требования Путина. Но, несмотря на это, в чём-то они пошли на уступки Путину, то есть ему навстречу?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Сейчас важно не упустить из виду одного: Путин де-факто добился большего, чем мы на Западе готовы признать. В 2014 году после аннексии* Россией украинского полуострова Крым в Чёрном море Путин был, по сути, подвергнут опале на международной арене, стал изгоем. С ним никто не хотел иметь дела.

В 2015 году, после российского вмешательства в сирийскую войну, вернуться (на международную арену. — ИноТВ) не удалось. А теперь Путин у всех на устах. Он — важный игрок на международной арене. Американцы с ним разговаривают. Этого он и хотел: диалога на равных. Он хочет вновь участвовать в международной игре.

Он добился этого с помощью неимоверного давления на украинской границе. НАТО озвучивает предложения по переговорам. Оно даже согласилось вести переговоры с Россией о разоружении, а конкретно — о ракетах средней дальности, системах ПВО, о правах пролёта над другими государствами в рамках Договора по открытому небу. Американцы вышли из всех этих соглашений. А теперь ведётся разговор о том, чтобы что-то поменять, вернуться к переговорам. Путин и этого хотел.

Нельзя ни в коем случае забывать и о том, что сейчас о членстве Украины или Грузии в НАТО и речи не идёт. И тут благодаря бряцанию оружием, угрозам и поигрыванию мускулами Путин добился того, чего хотел.

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).