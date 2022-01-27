Insider: «Что дальше? Подушки?» — Кличко раскритиковал поставку Украине 5 тысяч немецких шлемов

Как признался мэр Киева Виталий Кличко немецким журналистам, поведение Германии, предложившей в качестве помощи Украине 5 тыс. шлемов, «лишило его дара речи», пишет Insider. Кличко предположил, что Минобороны ФРГ не осознаёт, что Украина «имеет дело с прекрасно оснащённой российской армией» и в дальнейшем в поддержку партнёрам пришлёт подушки.

В среду 26 января Германия объявила, что на фоне опасений перед «российским вторжением» на Украину готова предложить Киеву 5 тыс. шлемов, пишет Insider.

«Я получила письмо от украинского посольства, которое запрашивало военное снаряжение, а точнее — шлемы. Мы поставим Украине 5 тысяч шлемов, и это будет от нас сигналом: «Мы на вашей стороне», — отметила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Однако такие заявления со стороны партнёров из Германии на Украине не все встретили радушно. Так, мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко заявил немецкому изданию Bild, что «поведение правительства ФРГ лишило его дара речи». «Минобороны, по всей видимости, не осознаёт, что мы имеем дело с прекрасно оснащённой российской армией, которая в любой момент может начать ещё одно вторжение на Украину. Что дальше Германия отправит нам в поддержку? Подушки?» — возмутился мэр украинской столицы.

Как обращает внимание Insider, «скромное предложение» Германии разительно отличается от поставок вооружений со стороны США и ряда других союзников НАТО. Отсюда у некоторых вновь возникли сомнения в желании немецкого правительства участвовать в сдерживании «российской агрессии», поскольку, возможно, Берлин не хочет испортить сделку по «Северному потоку — 2», которая сможет обеспечить теплом треть домов страны.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина «чисто символическим жестом» и «каплей в море». «Это даже не утешительный приз», — поделилися дипломат с немецкими журналистами.

По информации СМИ, представитель Минобороны ФРГ не смог уточнить, предоставляются ли Киеву шлемы на безвозмездной основе или Германия будет ждать оплаты, добавляет Insider. До этого Украина запросила у Берлина 100 тыс. шлемов и бронежилетов.

Как напоминает издание, ранее из опасений спровоцировать Россию Германия отказалась отправлять Киеву оружие смертельного действия, чем навлекла на себя критику со стороны союзников. Другие страны НАТО, в том числе США и Великобритания, такие вооружения Украине предоставили.

В субботу 22 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что своим нежеланием поставлять оружие Германия «подрывает единство» союзников и «поощряет» действия президента России Владимира Путина. Несмотря на то что Берлин также отправляет полевой госпиталь Киеву, последний, как видно, считает помощь со стороны немецких партнёров недостаточной.

Как подчёркивает Insider, из-за позиции Германии по «Северному потоку — 2» и отправке Украине оружия смертельного действия и Вашингтон сталкивается с непростыми вопросами о готовности Берлина противостоять угрозам Киеву со стороны Москвы. При этом в среду 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Америка «полностью уверена в солидарности Германии». Также глава американской дипломатии отметил: «У разных стран есть разные правительства, разные возможности и области компетенции. Мы всё это задействуем».