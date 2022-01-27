Le Figaro: Байден уже не первый раз «спотыкается» об Украину

Ситуация на Украине стала очередным испытанием для Джо Байдена, констатирует Le Figaro. Как отмечает издание, до сих пор дипломатические усилия и угрозы американского президента в адрес России не помогли снизить напряжённость у украинской границы, что может обернуться для лидера США политическим провалом. И это уже не первый раз, когда Украина нарушает планы Байдена, пишет газета, напоминая о скандале с Хантером Байденом в предвыборный период.

Ситуация на Украине стала для Байдена испытанием, пишет Le Figaro. Столкнувшись с одним из самых серьёзных международных кризисов, с каким уже давно не приходилось сталкиваться президенту США, Джо Байден пытается противостоять действиям России с помощью ограниченных возможностей сдерживания и принуждения, отмечает газета.

Как подчёркивает издание, дипломатические усилия по снижению напряжённости до сих пор не произвели никакого эффекта, как и угрозы новых экономических санкций. Последняя встреча государственного секретаря Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве прошла безрезультатно.

Официально продолжая поиски решения путём переговоров, Соединённые Штаты готовятся к обострению кризиса и ведут себя так, как будто вторжение является наиболее вероятным сценарием. Государственный департамент распорядился об эвакуации семей американских дипломатов с Украины. Одновременно были приняты меры, направленные на то, «чтобы не дать Москве пуститься в военную авантюру»: Пентагон объявил о приведении в боевую готовность 8500 военнослужащих, которые могут быть отправлены в качестве подкрепления сил реагирования НАТО. По меньшей мере два американских военно-транспортных самолёта доставили оружие и боеприпасы украинской армии.

Неясно, достаточно ли этого, чтобы убедить Россию изменить свою позицию, замечает автор статьи. Тем более что во вторник Джо Байден заявил, что «не намерен» отправлять войска на Украину, предпочитая экономические санкции, которые могут быть направлены лично против Владимира Путина. «Таким образом, потенциал сдерживания США остаётся ограниченным», — констатирует газета.

Сам Джо Байден с самого начала кризиса колебался в отношении целесообразного поведения, а его несвоевременные заявления, иногда напоминающие высказывания его предшественника Дональда Трампа, вскоре ввели в ступор как его собственную администрацию, так и союзников. Как напоминает издание, ещё в декабре прошлого года Байден сам лишил себя возможности оказать потенциальное давление на Россию, заявив, что Соединённые Штаты не будут применять прямую военную силу для противодействия возможному вторжению России на Украину. Это заявление даже сравнивали с заявлением государственного секретаря Дина Ачесона, который исключил Южную Корею из оборонительного периметра США в 1949 году и непреднамеренно посодействовал вторжению Северной Кореи годом позднее.

В прошлую среду президент США ещё раз предоставил России ценные сведения о намерениях США, заявив во время пресс-конференции, что «незначительное вторжение» российских войск на Украину может не вызвать резкого ответа со стороны Вашингтона и его союзников. Хотя с тех пор Белый дом попытался опровергнуть это замечание, заявив, что любое российское вторжение на Украину будет встречено «жёстким и скоординированным экономическим ответом», эта ремарка Байдена не способствовала созданию впечатления о решимости Соединённых Штатов поддержать Киев, пишет Le Figaro.

Президент США также косвенно признал, что союзники по НАТО не могут прийти к согласию в отношении того, как реагировать на российское наступление. Средства принуждения, которыми располагает президент США, тоже имеют свои ограничения, отмечает газета. Кроме того, американцы медлят с определением масштабов и сроков применения этих санкций. В мае прошлого года Байден отказался от ещё одного средства давления на Россию, отменив безоговорочно принятые США меры по противодействию вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Белый дом пояснил, что санкции против газопровода «лишь поспособствуют подрыву единства между нашими европейскими союзниками в решающий момент». Администрация Байдена также выступает против превентивных санкций, в отличие от политиков-республиканцев. «Цель санкций состоит в том, чтобы сдержать российскую агрессию: если мы примем их сейчас, мы потеряем сдерживающий эффект», — напомнил Энтони Блинкен в эти выходные в эфире CNN.

При этом сегодняшняя ситуация не единственная «проволочка» Джо Байдена в отношении Украины, замечает газета. С момента своего вступления в должность прошёл год, а президент так и не назначил посла в Киеве. Соединённые Штаты по-прежнему представлены в стране заместителем главы дипломатической миссии — опытным дипломатом, но не имеющим такого веса, как посол, назначенный президентом США и утверждённый сенатом.

Джо Байден снова оказался в положении, когда Украина вмешивается в его планы, пишет издание. Ранее Байден был политически ослаблен из-за сомнительных дел, в которые был вовлечён его сын Хантер в этой стране. Добравшись до Белого дома, Байден вынужден из-за Украины отложить запланированную переориентацию своей внешней политики на Китай и Индийско-Тихоокеанский регион. «Дипломатический провал на Украине стал бы для президента США ещё более вопиющей неудачей, чем его катастрофический вывод войск из Афганистана», — заключает Le Figaro.