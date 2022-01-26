Sky News: не болезненно, но политически деструктивно — в России отреагировали на заявления о персональных санкциях против Путина

В случае если Россия вторгнется на Украину, против Владимира Путина могут быть введены персональные санкции, — об этом, как сообщает Sky News, заявили власти США и Британии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, сказал, что подобная тактика не болезненна, но политически деструктивна.

И Великобритания, и США заявили о том, что против Владимира Путина могут быть введены персональные санкции, если Россия вторгнется на соседнюю Украину, передаёт Sky News.



В частности, глава МИД Британии Лиз Трасс, отвечая на вопрос Sky News о том, может ли российский президент попасть под ограничительные меры в индивидуальном порядке, сказала, что британские министры «ничего не исключают».



Она также сообщила, что будет принят новый закон, ужесточающий введённый Лондоном режим санкций в отношении Москвы, чтобы у Соединённого Королевства была «возможность нацеливаться на большее количество компаний и частных лиц в России».



«Мы призываем Россию воздержаться от нападения, и мы очень чётко заявляем, что если они всё-таки это сделают, то Россию ждут серьёзные экономические издержки — суровые санкции», — заявила она.



Американский президент Джо Байден также допустил введение персональных санкций против российского лидера. Как отмечает Sky News, США редко идут на подобный шаг и обычно не вводят ограничительные меры против лидеров иностранных государств.



Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобная тактика не болезненна, но политически деструктивна. Он также добавил, что те, кто предлагает подобную меру, не имеют «достаточных экспертных знаний» в этом вопросе.