ABC News: Байден не собирается вводить войска на Украину, но рассмотрит санкции лично против Путина

Как заявил журналистам президент США Джо Байден, в условиях угрозы «российского вторжения» ни США, ни НАТО не собираются вводить свои войска на Украину, пишет ABC News. При этом глава Белого дома подчеркнул, что если Москва пойдёт в наступление, «будут серьёзные экономические последствия», в том числе Байден будет рассматривать введение санкций лично против президента Владимира Путина.

Во вторник 25 января президент США Джо Байден заявил, что «в ближайшее время», возможно, будут определённые передвижения американских войск в Восточной Европе, сообщает ABC News.

По информации канала, в ходе визита в один из магазинов в столичном Вашингтоне глава Белого дома пообщался с журналистами и поделился своими взглядами на потенциальное «российское вторжение» на Украину. «Если бы он (президент Владимир Путин. — ИноТВ) привёл в движение все эти силы (на границе. — ИноТВ), это стало бы самым масштабным вторжением со времён Второй мировой войны. Оно бы изменило мир», — отметил Байден.

По словам американского лидера, развёртывание сил США близ Украины зависит «от того, что сделает или не сделает Путин». Как добавил президент, стягивание сил США в регионе может быть необходимо для поддержания союзников НАТО, у которых «есть причины для опасений». При этом Байден подчеркнул, что на украинскую территорию вводить американские войска он не собирается.

«Мы не собираемся вводить силы США или НАТО на Украину. Но как я уже говорил, если он пойдёт в наступление, будут серьёзные экономические последствия», — цитирует Байдена ABC News. Президент рассказал, что в случае нападения России на Украину будет рассматривать перспективу введения санкций лично в отношении Владимира Путина.

Когда журналисты попросили президента охарактеризовать риск вторжения как «увеличивающийся», «уменьшающийся» или «стабильный», американский лидер сравнил попытки угадать намерения Владимира Путина с «гаданием на кофейной гуще». «Всё сводится к тому, какие он будет принимать решения», — объяснил Байден.

Как напоминает ABC News, на фоне обострения напряжённости в украинском вопросе в понедельник 24 января американский лидер провёл многостороннее совещание по конференц-связи с лидерами Еврокомиссии, Европейского совета, НАТО, Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Как заявил Белый дом после переговоров, которые продлились 1 час 20 минут, Байден и европейские лидеры «вновь выразили обеспокоенность относительно наращивания российских сил на границе с Украиной» и обсудили «подготовку к реализации масштабных ответных мер и жёстких экономических санкций в отношении России», а также усиление безопасности на восточном фланге НАТО.

«Мы все придерживаемся единой позиции. Необходимо чётко дать понять, что ни у кого, ни у одного государства — члена НАТО нет причин беспокоиться, придём ли мы, НАТО, на его защиту», — заявил Байден во вторник.