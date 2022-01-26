Обозреватель Hill: присоединение России к НАТО решит проблему Украины и развеет недоверие
Если Россия собирается вторгнуться на Украину, как считает Джо Байден, то последствия будут ужасными не только для Киева и Москвы, но и для Запада. Как пишет The Hill, НАТО и Россия приблизятся к вооружённому конфликту, и все стороны понесут серьёзные долгосрочные экономические потери, и в крайнем случае открытый конфликт может привести к ядерной войне. И чтобы избежать такого исхода, автор издания предлагает выход из сложившейся ситуации: НАТО нужно пригласить Россию немедленно вступить в свои ряды.
Как отмечает автор материала, Россия считает, что дальнейшее существование и расширение НАТО направлено против неё. Но как только Россия станет членом НАТО, её страх перед окружением рассеется. Конечно, от Москвы потребуется соблюдение устава альянса, в том числе положений статьи 1, согласно которым члены обязаны мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы её применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
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