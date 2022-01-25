France 24: пока США и НАТО готовятся к переброске войск на Украину, ЕС призывает сохранять спокойствие

В связи с угрозой нападения России на Украину президент США Джо Байден перевёл 8500 солдат в состояние боевой готовности, ранее о таком же решении сообщили в НАТО, передаёт France 24. Москва обвиняет Запад в массовой истерии, в то время как Евросоюз призывает сохранять спокойствие и искать пути для урегулирования конфликта.

Между Западом и Москвой уже несколько часов разыгрывается бесконечная эскалация. В центре столкновения интересов — Украина. Опасаясь нападения в любой момент, президент США Джо Байден перевёл 8500 солдат в состояние боевой готовности на случай переброски.

Идёт ли речь о демонстрации силы или угроза реальна? Так или иначе, она реальна для США и Великобритании, которые предпочли отозвать из Киева часть своего дипломатического корпуса и их семей.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Для России вторжение на Украину будет болезненной, жестокой и кровавой операцией. И, я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать второй Чечнёй.

Немного ранее в НАТО объявили о переводе своих войск в боевую готовность. Дания направила фрегат в Балтийское море и намерена направить туда истребители F-16. Москва говорит о всеобщей истерии. Евросоюз, который выделил (Украине. — ИноТВ) помощь в размере 1,2 миллиарда евро, призывает к спокойствию.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, глава европейской дипломатии: Необходимо сохранять спокойствие, делая то, что нужно сделать, но избегая истерики.

Для жителей Украины эта напряжённость стала привычной рутиной. Мы находимся в нескольких километрах от фронта в Донецке — оплоте пророссийских сепаратистов. Разрываясь между страхом и усталостью, украинская молодёжь опасается, что конфликт может обостриться.

ЖИТЕЛЬ ДОНЕЦКА: Жить по-прежнему опасно у нас. Страшно, потому что всё моё детство в ДНР я слышал обстрелы, войну, танки ехали по улицам.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ДОНЕЦКА: Я уже устал от этой ситуации. У этого конфликта нет смысла. Мы даже не знаем, почему продолжается война. Это просто как идущий своим чередом конфликт.

Что касается Франции, Эммануэль Макрон хочет выступить посредником. В ближайшие дни он проведёт переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы предложить путь для деэскалации.