В кризисе отношений между Россией и НАТО вокруг Украины изначально виноваты Киев и страны Запада, заявил в интервью Atlantico бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе. При этом политика Вашингтона в отношении России всегда отличалась непоследовательностью и иррациональной русофобией, уверен эксперт. Своей непоследовательной политикой США ведут Запад к геополитическому самоубийству, предупреждает политолог.

В кризисе отношений между Россией и НАТО вокруг Украины изначально виноваты Киев и страны Запада, заявил в интервью Atlantico доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе. Как отмечает эксперт, корни сегодняшней напряжённости нужно искать в 2014 году, когда украинская оппозиция, недовольная сближением президента Януковича с Москвой, предпочла не дожидаться следующих выборов, а свергнуть демократически избранного лидера силой. Запад поощрял и поддерживал этот переворот, «пренебрегая ценностями и правилами, которые он отстаивает на весь мир», напоминает специалист. Сразу после этого новый киевский режим взялся за русскоязычное население Донбасса под прикрытием американцев и европейцев.

В ответ на эти явно антироссийские действия Путин забрал себе Крым, говорит политолог. «С тех пор он не перестаёт напоминать, что присутствие у границ его страны враждебного и вооружённого Североатлантическим альянсом украинского государства представляет для него серьёзную угрозу безопасности, с которой он не может смириться», — отмечает Денесе. Но вместо того чтобы ослабить напряжённость, Запад только усилил её, констатирует собеседник издания, напоминая о «непрекращающемся балете» самолётов-разведчиков НАТО вблизи российских и белорусских территорий.

«Американцы никогда бы не допустили симметричной ситуации – российских полётов вблизи берегов Соединённых Штатов и российских войск, дислоцированных в Мексике, — и не преминули бы бурно отреагировать», — уверен экс-сотрудник разведки. «Итак, настоящий вопрос: кто кому угрожает?» — замечает эксперт. К счастью, Москва до последнего момента проявляла «удивительную сдержанность», подчёркивает Денесе.

«Иррациональную ненависть», распространённую среди американцев и британцев, убеждённых в том, что Москва по-прежнему представляет угрозу для Польши и стран Балтии, специалист считает одной из причин, по которым Франция должна покинуть НАТО. В течение последних 30 лет, несмотря на обязательства, взятые в конце холодной войны, США и Великобритания продолжают пытаться ослабить Москву и уменьшить её влияние, а когда Кремль реагирует на их неоднократные провокации, его действия квалифицируются как агрессия, негодует политолог.

Однако крайне жёсткое отношение России к украинскому вопросу вынудило американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, отмечает эксперт. «Похоже, они запоздало осознали, что не заставят Москву отступить, и ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителями, будет возложена на них», — делает вывод Денесе.

При этом специалист не склонен объяснять сегодняшнюю напряжённость вокруг Украины конкуренцией между Россией и США на европейском энергетическом рынке. С его точки зрения, цель действий Вашингтона вокруг «Северного потока — 2» — максимально отделить Европу от России и сократить экономические ресурсы Москвы. «Американцы делают всё возможное, чтобы держать европейцев под своим влиянием и предотвращать любое инакомыслие в западном лагере. Все должны рассматривать Россию как угрозу и поддерживать Вашингтон в его действиях, не подвергая сомнению их обоснованность», — поясняет позицию США эксперт.

Что касается недавних событий в Казахстане, их первопричиной стали внутренние проблемы, однако этот кризис позволил России продемонстрировать оперативность ОДКБ, а затем проиллюстрировать внутреннюю сплочённость организации, считает политолог. Денесе уверен, что американцы пытались использовать ситуацию в Казахстане, чтобы «открыть второй фронт против России» и заставить её уступить давлению в украинском деле. Как сообщает экс-сотрудник французской разведки, с 1990-х годов Вашингтон и его помощники действительно финансировали «представителей гражданского общества» в Казахстане, пытаясь перетянуть страну на сторону Запада. «Но Вашингтон, похоже, был сбит с толку внезапным вмешательством ОДКБ, и сегодня ситуация, кажется, пришла в норму», — заключает собеседник издания.

Непоследовательная стратегия США в отношении России толкнула её «в объятия Китая», и теперь американцы столкнулись с единым фронтом этих двух держав как в отношении Украины, так и в отношении напряжённости в Южно-Китайском море. «Это безумие!» — сокрушается эксперт, замечая, что перед лицом вполне реальной угрозы со стороны Пекина стратегическое партнёрство США с Россией было необходимостью, однако произошло обратное.

«Всё наводит на мысль, что Запад под руководством США, похоже, безвозвратно идёт к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических, географических реалий и пренебрежение интересами других участников не может не обернуться против него», — прогнозирует эксперт в заключение.