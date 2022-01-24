1+1: на Украину прибыла уже вторая партия военной помощи от США

На Украину прибыла вторая часть военной помощи от Соединённых Штатов Америки. Как передаёт «1+1», украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Киев доставили более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины.

80 тонн американского оружия: на Украину уже прибыла вторая часть военной помощи от Соединённых Штатов. О каких именно вооружениях идёт речь сейчас, не уточняется. Первая партия весом 90 тонн, которая прибыла на прошлой неделе, содержала летальные вооружения.

Всё это Вашингтон предоставил в рамках почти 200-миллионной помощи, которую одобрил президент США.

К слову, как сообщает издание The New York Times, Джо Байден на фоне российской агрессии рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. Решение глава Белого дома должен принять уже на этой неделе.

Тем временем Эстония также подготовила к отправке на Украину американские противотанковые ракетные комплексы Jawelin. В американском Минобороны это также подтвердили, а в украинском уже отреагировали на предоставление вооружений Киеву.

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины: Вторая птичка в Киеве. Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США. И это ещё не конец.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.